«Наполи» разгромил «Кремонезе» и возглавил таблицу Серии А

«Наполи» в рамках девятого тура Серии А разгромил на выезде «Кремонезе» со счётом 4:1.
На гол с пенальти от Маттео Политано ответил Сирил Дессерс, и «Кремонезе» держал ничью до 76-й минуты, а затем пропустил 3 гола от Джованни Симеоне, Ирвинга Лосано и Матиаса Оливеры.
«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А, «Кремонезе» — 19-й.
В среднем три мяча каждую игру. Мега атакующая команда. Приятно посмотреть
В среднем три мяча каждую игру. Мега атакующая команда. Приятно посмотреть
Хочется посмотреть, когда он сыграет полный матч
Хочется посмотреть, когда он сыграет полный матч
И до конца когда осталось минут пять, выключил . (((
Потом посмотрел итоговый счёт и ох ... Л !)))
И до конца когда осталось минут пять, выключил . (((
Потом посмотрел итоговый счёт и ох ... Л !)))
Наполи и Милан пожалуй самые уверенные команды в СерииА на данный момент.
Было бы здорово, если Неаполитанцы победили в этом сезоне в СерииА
Наполи и Милан пожалуй самые уверенные команды в СерииА на данный момент.
Было бы здорово, если Неаполитанцы победили в этом сезоне в СерииА