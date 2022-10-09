«Наполи» разгромил «Кремонезе» и возглавил таблицу Серии А

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вчера, 21:01

«Наполи» в рамках девятого тура Серии А разгромил на выезде «Кремонезе» со счётом 4:1.

На гол с пенальти от Маттео Политано ответил Сирил Дессерс, и «Кремонезе» держал ничью до 76-й минуты, а затем пропустил 3 гола от Джованни Симеоне, Ирвинга Лосано и Матиаса Оливеры.

«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А, «Кремонезе» — 19-й.