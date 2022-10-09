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«Наполи» разгромил «Кремонезе» и возглавил таблицу Серии А

вчера, 21:01
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)1 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в рамках девятого тура Серии А разгромил на выезде «Кремонезе» со счётом 4:1.

На гол с пенальти от Маттео Политано ответил Сирил Дессерс, и «Кремонезе» держал ничью до 76-й минуты, а затем пропустил 3 гола от Джованни Симеоне, Ирвинга Лосано и Матиаса Оливеры.

«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А, «Кремонезе» — 19-й.

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 08:19
Наполи звереют раз за разом, такую ударную серию выдать стоит должного
9zhkxp3v38am
9zhkxp3v38am
сегодня в 02:46
Жаль только, что Хвича не забил
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:45
У Наполи в 12 матчах Серия А + ЛЧ - 35 забитых мячей
В среднем три мяча каждую игру. Мега атакующая команда. Приятно посмотреть
rz2gz8h36mj5
rz2gz8h36mj5
вчера в 22:28
Давно ждали этого результата
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:24
Симеоне выходит уже не первый раз выходит в концовке и забивает
Хочется посмотреть, когда он сыграет полный матч
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:55
Я поставил на 1:4 !)
И до конца когда осталось минут пять, выключил . (((
Потом посмотрел итоговый счёт и ох ... Л !)))
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:37
Затрещало,дно полностью!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:33
С победой, закрепились на вершине.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:30
Наполи шикарен в этом сезоне. Громят всех подряд.
Наполи и Милан пожалуй самые уверенные команды в СерииА на данный момент.
Было бы здорово, если Неаполитанцы победили в этом сезоне в СерииА
witynchik
witynchik
вчера в 21:15
Уверено идут, громят всех подряд)
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:09
Наполи жестит)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Наполи с заслуженной Победой !
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