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«Ростов» вырвал победу над «Краснодаром», отыгравшись с 0:2

вчера, 20:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» на своём поле в рамках 12-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

Гости забили уже на 9-й секунде матче усилиями Олакунле Олусегуна, далее на исходе получаса игры удвоил преимущество «Краснодара» Джон Кордоба.

«Ростов» же ответил во втором тайме. Александр Сильянов сократил отставание, а Дмитрий Полоз сравнял счёт с пенальти после удаления Кайо. Вырвали победу ростовчане благодаря голу Алексея Миронова.

Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Краснодар» — пятый.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 09:25
Полностью с тобой согласен, Валере за всю свою карьеру не сможет догнать Семака по титулам!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:49
Ничья была бы справедливее. Краснодар не заслужил поражения, а Сафонов пустил сам все свои подвиги коту под хвост, пустив бабочку с третьим голом.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:37
Зазгавшийся Сафонов получил своё, а то слишком уже самомнение выросло
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 07:11
Ростов своей игрой доказал, что он по праву занимает второе место в чемпионате, у команды более обдуманная и интересная игра, чем у Спартака, Цска или Краснодара.
monah-10
monah-10 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 07:09, ред.
По желтой ноу проблем. Но я бы внес изменения в правила, чтобы за одно нарушение двойных наказаний не было. Окей тебе дают желтую или красную и ставят пенальти, если мяч забивают, желтая должна отменяться, а красная переходить в желтую, не забивается все остается как есть, более справедливое правило было бы.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 05:58
На студии матч ТВ и матч премьер в открытую болеют против Ростова,думаю редакторы соккера с ними солидарны)
Izmar
Izmar
сегодня в 05:49
Ростов с победой!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:56
И начнут костоломы косить игроков в своей штрафной в каждом туре и игре!
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 00:50
В первом тайме сожрал пластину валидола и ногу ударил... Во втором и после две полторахи чешского убрал... Ох, мужики... Угробите меня, чесслово... Всем сочувствующим спасибо за комментарии, ознакомился с удовольствием! Спартачам - Бог судья!... Валера! Ты... Этот... Как его... Ростовчанин!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:17
Хорошо поиграли.
Знатог
Знатог
сегодня в 00:02
Ростов заслужил победу. Даже Сафонов с этим согласен.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:29
Кино футбол и немцы !
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:21
Олег, ты не понимаешь, это другое.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:52
Кайо подкатом сзади срубил Комличенко и нанёс ему травму. Вполне заслуженно получил жёлтую карточку и судья назначил пенальти
Или вы считаете что за такой фол жёлтая карточка это двойное наказание?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:44, ред.
По - моему, давно уже пора менять правило, когда за нарушение в штрафной следует двойное наказание. В подавляющих случаях такое наказание является смертельным для провинившихся. И, на мой взгляд, - несправедливым.
Следующее. Да, выиграли, пропустив два мяча, слава команде, ура тренеру, но вспомните, при каких обстоятельствах были забиты голы в ворота "Ростова". Два футболиста гостей спокойно разобрались с превосходящими вдвое по численности защитными порядками гостей
Никаких дифирамбов в адрес тренера и команды, разве что за волю к победе.
drive45
drive45
вчера в 22:40
Хороший матч , волевая и долгожданная победа над принципиаальным соперником. Спасибо за игру любимая команда.
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:39
Валера,это вам не Симак с 7ю. бразилами.
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:26
Вааааалееееераааааа
Что ты творишь?
По моему вопрос, кто лучший российский тренер закрыт окончательно и бесповоротно
valt134
valt134
вчера в 22:20
Ну что тут поделаешь… Соседям-Казачкам и проиграть не зазорно. Ростов и болельщиков-с Победой! Ну а Краснодару успехов и ярких побед в дальнейшем.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:14
Хороший матч вышел. Если бы не Сафонов, Ростов еще в первом тайме сравнял бы
Boricku
Boricku
вчера в 21:53
Варотник из Краснодара застолбил место в воротах сборной, на товарняки, Волера Карповский любимчик теперь.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 21:53
Арсенал обыграл Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, заголовок, а то что Ростов обыграл Краснодар и снова вернулся на второе место, в этом заголовке промолчали!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
С ПОБЕДОЙ РОСТОВ ! Классные матчи в этом туре РПЛ .
Ice van Reed
Ice van Reed ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:51
Первый раз в кубке Ахмату проиграли, второй раз Зениту в РПЛ с аналогичным счётом, в первом тайме пропустили два, во втором дали люлей, как там в писаниях подставили обе щеки, лимит терпения лопнул))
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:51
Поздравляю В Карпина и фк РОСТВ с Победой!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ vitalik dobroy (раскрыть)
вчера в 21:33
в первые за 8 лет то...
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:30
Очень хороший матч, по зрелищности явно лучший сегодня.
makkie
makkie
вчера в 21:28
Ростов с победой!

С возвращением Карпина команда снова превратилась в кусачего питбуля. Проиграли лишь однажды (Зениту), забрались на 2-е место, бьются до последнего. Похвально!
Izmar
Izmar
вчера в 21:28
Ростов с красивой победой и возвращением на второе место. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, спартак опять не на втором месте.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:21
С решающим вкладом "лучшего" вратаря РПЛ Сафонова в созидании третьего гола в свои ворота.
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