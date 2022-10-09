«Ростов» вырвал победу над «Краснодаром», отыгравшись с 0:2

«Ростов» на своём поле в рамках 12-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.
Гости забили уже на 9-й секунде матче усилиями Олакунле Олусегуна, далее на исходе получаса игры удвоил преимущество «Краснодара» Джон Кордоба.
«Ростов» же ответил во втором тайме. Александр Сильянов сократил отставание, а Дмитрий Полоз сравнял счёт с пенальти после удаления Кайо. Вырвали победу ростовчане благодаря голу Алексея Миронова.
Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Краснодар» — пятый.
Следующее. Да, выиграли, пропустив два мяча, слава команде, ура тренеру, но вспомните, при каких обстоятельствах были забиты голы в ворота "Ростова". Два футболиста гостей спокойно разобрались с превосходящими вдвое по численности защитными порядками гостей
Никаких дифирамбов в адрес тренера и команды, разве что за волю к победе.
Следующее. Да, выиграли, пропустив два мяча, слава команде, ура тренеру, но вспомните, при каких обстоятельствах были забиты голы в ворота "Ростова". Два футболиста гостей спокойно разобрались с превосходящими вдвое по численности защитными порядками гостей
Никаких дифирамбов в адрес тренера и команды, разве что за волю к победе.