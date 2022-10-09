«Ростов» вырвал победу над «Краснодаром», отыгравшись с 0:2

1665338239

вчера, 20:57

«Ростов» на своём поле в рамках 12-го тура РПЛ победил «Краснодар» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

Гости забили уже на 9-й секунде матче усилиями Олакунле Олусегуна, далее на исходе получаса игры удвоил преимущество «Краснодара» Джон Кордоба.

«Ростов» же ответил во втором тайме. Александр Сильянов сократил отставание, а Дмитрий Полоз сравнял счёт с пенальти после удаления Кайо. Вырвали победу ростовчане благодаря голу Алексея Миронова.