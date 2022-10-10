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Сенников высказался о том, какой тренер нужен «Локомотиву»

вчера, 23:54

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какой тренер нужен «железнодорожникам».

В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, знающий в том числе специфику РПЛ. Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов.

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Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:39
Много ты понимаешь, Юрий Палыч всяким Юранам и прочим даст сто очков вперед. Несмотря на возраст, Юрий Палыч находится в отличной физической форме! Он постоянно ее поддерживает и когда был ГТ в последний раз в Локомотиве он тренировался почти наравне с командой.
Это ты будешь в 60 лет разваленной клячей, а Юрий Палыч и в 90 будет гарцевать!
CTePx
CTePx ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 12:36
В корне не согласен! ЛЕГЕНДА Локомотива в отличной физической форме, уверен что как только Юрий Палыч встанет у руля, дела у нас наладятся и мы снова будем в тройке. Напомнить тебе, что когда Юрий Палыч последний раз был у руля, в свои 70 с хвостиком тренировался вместе с командой практически на равных!?
Напомнить тебе, как лихо он перепрыгнул рекламный баннер в чемпионском 2018 году??
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:10
Да отстаньте уже от Палыча!) Человек заслуженный, спору нет, но всему своё время. Как пелось в песне " Широка страна моя родная": "молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт."
Я за Юрана.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:44
Только не Сёмин! Пенсионер уже не в том состоянии, чтобы решать такие кризисные задачи, да и здоровье своё ему надо поберечь. Есть более молодые готовые вытащить Локо из .опы - Юран, Евсеев, Талалаев, Галактионов. Кто-то из них и должен стать главным.
Сп62
Сп62 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 07:42
Оба эти парня со своим Я и вряд ли они уживутся под одной крышей.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:04
Уж очень Сёмин староват.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 05:17, ред.
Семин едва не опустил в ФНЛ Ростов, НЗ спас от вылета Карпин. Дать Семину ещё один
шанс вылететь в ФНЛ, но уже с Локо? Зря
rh232822p6jx
rh232822p6jx
сегодня в 04:23
Юрана надо ставить
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:33
Юран в паре с Евсеевым наведут в Локомотиве порядок
Через ёп твою мать и подзатыльники заставят игроков выкладываться на все 100
Гость
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