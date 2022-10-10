Сенников высказался о том, какой тренер нужен «Локомотиву»

Экс-футболист «Локомотива» поделился мнением о том, какой тренер нужен «железнодорожникам».

В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, знающий в том числе специфику РПЛ . Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов.