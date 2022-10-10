Сенников высказался о том, какой тренер нужен «Локомотиву»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какой тренер нужен «железнодорожникам».
В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, знающий в том числе специфику РПЛ. Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов.
Это ты будешь в 60 лет разваленной клячей, а Юрий Палыч и в 90 будет гарцевать!
Это ты будешь в 60 лет разваленной клячей, а Юрий Палыч и в 90 будет гарцевать!
Напомнить тебе, как лихо он перепрыгнул рекламный баннер в чемпионском 2018 году??
Напомнить тебе, как лихо он перепрыгнул рекламный баннер в чемпионском 2018 году??
Я за Юрана.
Я за Юрана.
шанс вылететь в ФНЛ, но уже с Локо? Зря
шанс вылететь в ФНЛ, но уже с Локо? Зря
Через ёп твою мать и подзатыльники заставят игроков выкладываться на все 100
Через ёп твою мать и подзатыльники заставят игроков выкладываться на все 100