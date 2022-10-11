Юран: «Промес в „Спартаке“ 90-х подошел бы для ротации, не больше»

высказался о вингере «Спартака» .

Думаю, в «Спартаке» 90‑х для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается. Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход. По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!