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Юран: «Промес в „Спартаке“ 90-х подошел бы для ротации, не больше»

вчера, 08:14

Сергей Юран высказался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

Думаю, в «Спартаке» 90‑х для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается. Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход. По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:58
Робсон (1997 год)
galem72
galem72
вчера в 10:56
Какой смысл сравнивать футбол 90-х и нынешний? Я недавно пересматривал замесы славные замесы ЧМ98 — унылое зрелище. Так и здесь: в голове остаётся какая-то божественность прошлого и ностальгия, а на деле — два пальца в рот.
Suriand
Suriand
вчера в 10:39, ред.
Увы, но такой Спартак,который был в 90-ых скорее всего мы уже никогда не увидим, сейчас газпром рулит российским футболом, а насчет Промеса как футболиста, ну, думаю, он мог бы например посоперничать с тем же Валерой Кечиновым.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:11
А тут кто то считает Промеса лучшим игроком Спартака за всю историю, а Юран его только в запасные Спартака 90-х определяет.
Шавло: «Промес — лучший игрок в истории „Спартака“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331066/shavlo-sergey-spartak 03.10.2022

Лично я больше согласен с мнением Юрана, чем с мнением Шавло.
У Спартака славная история и легенд не перечесть, а Промес просто лидер Спартака на данный момент.
Ну ладно молодёжь не видевшая игру к примеру Феди Черенкова, да собственно не зная кто это такой могут такое сказать, а Шавло как смог? Для меня загадка.
Я сейчас не буду перечислять всех легенд, которым Промес даже в подмётки не годиться, очень долго получиться.
Просто это ещё раз доказывает, что временная эйфория многих толкает говорить откровенную чушь. Забил гол, ты великий, два всё ты легенда, три ну ты самый крутой во всём мире и лучше тебя никогда не было и не будет. А на завтра приходит похмелье.
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:45
И вот ЭТО хотя назначить главным тренером Локо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:40
Думаю с Тихоновым они близки по уровню
makkie
makkie
вчера в 08:58
Не нужно сравнивать даже.
Спартак 90-х - это сплошь мастера и совсем другой футбол. В распоряжении Абаскаля много молодёжи, а Промес среди них дядька и лидер. А по совместительству и лучший бомбардир чемпионата. Этого достаточно!
eemngu54ag3d
eemngu54ag3d
вчера в 08:37
Это определённое преувеличение
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:37
Негров вввааабще не брали !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:22
Зато теперь один из спасителей!
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