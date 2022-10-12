Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2022/2023

«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:52

Две команды досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь идет о «Реале» и «Манчестер Сити».

В 4-м туре группового этапа турнира «сливочные» сыграли вничью с «Шахтером» (1:1), а «горожане» разошлись миром с «Копенгагеном» (0:0).

Оба коллектива имеют в своем активе по 10 очков, в своих группах ниже 2-го места они уже финишировать не смогут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
05 октября
Сборная Дании в знак протеста поедет на ЧМ-2022 без семей
05 октября
Украина хочет провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией
04 октября
Гризманн впервые вышел на поле в роли капитана сборной Франции
25 сентября Фото
Англия досрочно вылетела в Лигу В Лиги Наций
24 сентября
Сборная Боснии и Герцеговины вышла в Лигу A Лиги Наций
24 сентября
Сортировать
Все комментарии
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 10:43
Снова миллиард потратили на то,чтобы вылететь в ЛЧ)))
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 09:47
Реал увидим в финале, а Сити обделается, их потолок полуфинал
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:35
...а зато ответка какая, подача, кулак кипера , бах ,репа Рюдигера, всё в крови, трое на газоне, мяч в воротах ! Тони - красава, мы идём дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:05
Это не удивительно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:04
Кто бы сомневался особенно Реал.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:32
Сити вышел в плей-офф. А то раскудахтались тут из-за ничьи. У МС всё по плану
matrix333
matrix333
сегодня в 07:20
Манчестер Сити победит в этом сезоне
sznv5p8d8wk8
sznv5p8d8wk8
сегодня в 07:08
С чем их и поздравляем...
3sux5yt36ewk
3sux5yt36ewk
сегодня в 06:59
Обоим при этом хватило ничейки
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 06:44
Фавориты Лиги чемпионов.
dy2wgvqzvhsp
dy2wgvqzvhsp
сегодня в 06:35
Мирный был день
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Ничья Реала с Шахтером реально огорчила
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:21
Запас прочности достигнут
m83g8xcuz249
m83g8xcuz249
сегодня в 04:48
При этом вообще не напрягались
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 04:42, ред.
Реал,теоретически может не выйти
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Cockfighting (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 04:36
А причём здесь калькулятор? Тут и без него всё ясно достаточно взглянуть на таблицу и оставшиеся матчи.
Тут даже первоклашка в уме посчитает и скажет, что Реал может обогнать только одна команда.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 02:19
Реал там по обычаю.
амурец
амурец
сегодня в 02:02
Ну это было ожидаемо
Mangur
Mangur
сегодня в 02:01
Без России этот не Лига Чемпионов, это дворовый футбол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 