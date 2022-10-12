«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Две команды досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь идет о «Реале» и «Манчестер Сити».
В 4-м туре группового этапа турнира «сливочные» сыграли вничью с «Шахтером» (1:1), а «горожане» разошлись миром с «Копенгагеном» (0:0).
Оба коллектива имеют в своем активе по 10 очков, в своих группах ниже 2-го места они уже финишировать не смогут.
Тут даже первоклашка в уме посчитает и скажет, что Реал может обогнать только одна команда.
Тут даже первоклашка в уме посчитает и скажет, что Реал может обогнать только одна команда.