Сборная Дании в знак протеста поедет на ЧМ-2022 без семей

Футболисты сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 в Катаре без своих семей, заявил менеджер Датского футбольного союза Якоб Хойер.
«Мы не хотим генерировать прибыль для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жeны и подруги игроков путешествовали на турниры вместе с нами. В этот раз все будет иначе», – сказал Хойер.
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