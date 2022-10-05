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Сборная Дании в знак протеста поедет на ЧМ-2022 без семей

вчера, 14:00

Футболисты сборной Дании отправятся на ЧМ-2022 в Катаре без своих семей, заявил менеджер Датского футбольного союза Якоб Хойер.

«Мы не хотим генерировать прибыль для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жeны и подруги игроков путешествовали на турниры вместе с нами. В этот раз все будет иначе», – сказал Хойер.

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Перевод с reuters.com
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