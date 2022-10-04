Украина хочет провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией

Украина намерена участвовать в совместной заявке на проведение чемпионата мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией.
Планируется, что Украина может принять несколько матчей группового этапа ЧМ-2030. Официально о совместной заявке страны вместе с Испанией и Португалией может быть объявлено в среду.
Напомним, что сейчас на проведение чемпионата мира 2030 года претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили (совместная заявка четырёх стран); Египет, Греция и Саудовская Аравия (совместная заявка трёх стран); Испания и Португалия (совместная заявка двух стран). Последним претендентом на проведения ЧМ-2030 является Марокко.