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Украина хочет провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией

вчера, 08:30

Украина намерена участвовать в совместной заявке на проведение чемпионата мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией.

Планируется, что Украина может принять несколько матчей группового этапа ЧМ-2030. Официально о совместной заявке страны вместе с Испанией и Португалией может быть объявлено в среду.

Напомним, что сейчас на проведение чемпионата мира 2030 года претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили (совместная заявка четырёх стран); Египет, Греция и Саудовская Аравия (совместная заявка трёх стран); Испания и Португалия (совместная заявка двух стран). Последним претендентом на проведения ЧМ-2030 является Марокко.

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