Украина хочет провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией

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вчера, 08:30

Украина намерена участвовать в совместной заявке на проведение чемпионата мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией.

Планируется, что Украина может принять несколько матчей группового этапа ЧМ -2030. Официально о совместной заявке страны вместе с Испанией и Португалией может быть объявлено в среду.