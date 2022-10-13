Талалаев — новый главный тренер «Торпедо»

Андрей Талалаев стал главным тренером «Торпедо».
Николай Ковардаев, временно работавший с главной командой, вернётся к своим обязанностям в «Торпедо-2».
На данный момент «Торпедо» идет на последнем месте в таблице РПЛ (6 очков).
Андрей Талалаев стал главным тренером «Торпедо».
Николай Ковардаев, временно работавший с главной командой, вернётся к своим обязанностям в «Торпедо-2».
На данный момент «Торпедо» идет на последнем месте в таблице РПЛ (6 очков).
Вот только не понимаю руководства Торпедо. Зачем они опять поменяли тренера?
Зачем вообще надо было менять Бородюка? Ну ладно сменили, поставили Савичева, а его-то зачем менять?
Дали бы поработать ну как минимум до зимней паузы, а лучше конечно до конца сезона.
Ведь проблема Торпедо далеко не тренер, а состав.
Ну не тянуть они на РПЛ. Тут как тренера не меняй итог получится один.
Да, сейчас могут сказать, что пригласили Талалаева и сейчас под него придут сильные игроки, которые спасут Торпедо от вылета. Но это вряд ли. Само Торпедо не потянет финансово, а придут может быть свободные агенты, от которых отказываются другие клубы.
Да и Талалаев не похож на тренера спасителя, скорее всего так, статист.
Вот только не понимаю руководства Торпедо. Зачем они опять поменяли тренера?
Зачем вообще надо было менять Бородюка? Ну ладно сменили, поставили Савичева, а его-то зачем менять?
Дали бы поработать ну как минимум до зимней паузы, а лучше конечно до конца сезона.
Ведь проблема Торпедо далеко не тренер, а состав.
Ну не тянуть они на РПЛ. Тут как тренера не меняй итог получится один.
Да, сейчас могут сказать, что пригласили Талалаева и сейчас под него придут сильные игроки, которые спасут Торпедо от вылета. Но это вряд ли. Само Торпедо не потянет финансово, а придут может быть свободные агенты, от которых отказываются другие клубы.
Да и Талалаев не похож на тренера спасителя, скорее всего так, статист.