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Талалаев — новый главный тренер «Торпедо»

вчера, 12:08

Андрей Талалаев стал главным тренером «Торпедо».

Николай Ковардаев, временно работавший с главной командой, вернётся к своим обязанностям в «Торпедо-2».

На данный момент «Торпедо» идет на последнем месте в таблице РПЛ (6 очков).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:58
Думается, что Талалаев сделает Торпедо намного сильнее.
Даже при таком составе. Во всяком случае,
теперь Торпедо точно не вылетит в ФНЛ.
Mic
Mic
вчера в 18:28
Талалаев вообще тренер...жаль Торпедо(
pomor45
pomor45
вчера в 18:04
Утопающие имеют свойство хвататься за соломинку.
Asper
Asper
вчера в 15:49
Ну.. По крайней мере гонять на эфиры Матч ТВ точно будет сподручней теперь)
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:17
Хотя бы пару игроков надо для усиления, а не тренеров менять )
Izmar
Izmar
вчера в 14:29
Бегает из команды в команду и нигде толку нет.
dok66
dok66
вчера в 13:54
Чехарда с тренерами еще никого не доводила до добра .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:40
А что будет лучше ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:36
Торпедо в последнее время неплохо смотрелась, врядли Талалаев подправит там дела.
ОПС
ОПС
вчера в 13:30
Чего то особо нового ожидать не приходится.
старина
старина
вчера в 13:25
Вот это поворот...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:21
Ощущение такое, что кого не поставь , результат будет один и тот же.
aqtu8882y9a8
aqtu8882y9a8
вчера в 13:17
Ну здравствуй, родной пердив!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:12
У Торпедо нет шансов
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:03
Торпедо стали Химичить
shlomo
shlomo
вчера в 13:03, ред.
Круговорот экспертов в РПЛ продолжается... Перехватили у Локо...:)))...

Потенциал состава Торпедо не оставляет никаких надежд на чудо сохранения в РПЛ. Любой тренер обречен.

Самое главное, Талалаев – легко увольняемый. А это не очень хорошая характеристика для клуба, идущего на последнем месте.

Решение явно не стратегическое, так что рассчитывать можно разве что на невезение и спады у конкурентов.

Ну а так что, лично у меня Талалаев не вызывает симпатию: мнит себя Гвардиолой, но его Ахмат умудрялся терять очки там где, казалось, +3 железно, очень нестабильная команда была, плюс отвратительный характер...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 12:58
Возможно и у Локо появится главный к субботнему матчу, а пока команду готовит Заур Хапов.
Интересно Торпедо решили главного поменять глядя на Локо?
Может посчитали, что после увольнения Цорна и Ко. игроки Локо выйдут с другим настроем и будут рвать и метать и доказывать, что руководство клуба поступило верно и торпедовское руководство тоже решило своих игроков встряхнуть?
Конечно это только догадки, но будет интересно посмотреть на кого как перемены отразились.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:57
Возможно, Талалаев для Торпедо не самый лучший вариант, но во всяком случае и не худший. Но одними тренерскими заменами ситуацию не исправить, надо усиливать состав. А вот если такая возможность у торпедовцев - большой вопрос. А что прямо сейчас может сделать Талалаев? Да практически ничего - вместо простого автобуса поставить двухэтажный с прицепом - вот и все. Пять матчей до зимней паузы, и лишь в одном из них (дома с Крыльями) есть вероятность набрать очки (или хотя бы одно). В ближайшем матче с Локомотивом (который пока остался без рулевого, но, наверно, подправивший внутренний климат в команде) вряд ли можно на что-то рассчитывать, а дальше - Ахмат (в Грозном), Спартак, Зенит - трудно предположить, что в этих матчах соперники поделятся очками. Всякое бывает в футболе и говорить заранее со стопроцентной уверенность ни о чем нельзя, но пока реальность именно такая. Так что надо ждать зимы и надеяться, что удастся что-то исправить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:49, ред.
Одно то, что Талалаева точно не будет в Локо уже можно считать хорошей новостью для болельщиков Локо.

Вот только не понимаю руководства Торпедо. Зачем они опять поменяли тренера?
Зачем вообще надо было менять Бородюка? Ну ладно сменили, поставили Савичева, а его-то зачем менять?

Дали бы поработать ну как минимум до зимней паузы, а лучше конечно до конца сезона.
Ведь проблема Торпедо далеко не тренер, а состав.

Ну не тянуть они на РПЛ. Тут как тренера не меняй итог получится один.

Да, сейчас могут сказать, что пригласили Талалаева и сейчас под него придут сильные игроки, которые спасут Торпедо от вылета. Но это вряд ли. Само Торпедо не потянет финансово, а придут может быть свободные агенты, от которых отказываются другие клубы.

Да и Талалаев не похож на тренера спасителя, скорее всего так, статист.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:43
Его команда
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:37
Всё получится у Талалаева
Capral
Capral
вчера в 12:21
Это тот случай, когда смена тренера особых плодов не принесет. Состав слабый до неприличия. Торпедо надо спасать!!! Талалаев- слабый тренер, но, если он спасет команду от вылета- буду рад!!! Вобщем- удачи тренеру и команде!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:19
Торпедо хоть с главным тренером в субботу выйдет против Локомотива).
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 12:18
Быстро они.а Локо все рожает
makkie
makkie
вчера в 12:17
Из гордого горца в простого автозаводца ))
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:10
о ю тач май Талала о май дин дин дон
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