Левандовски: «Бензема выиграет „Золотой мяч“, если его не отменят»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает форварда «Реала» Карима Бензема одним из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2022 года.
Да, Бензема вероятно, является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча». Конечно, если вручение «Золотого мяча» не отменят, он, скорее всего, выиграет его в этом году.
Напомним, что в 2020 году Левандовски был главным претендентом на получение «Золотого мяча», однако тогда награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.
Поляк много раз говорил, что приз от ФИФА круче, чем ЗМ. Видимо, считает иначе. Раз уж всё время ноет. В Барселону перешел, потому что здесь по его мнению легче выиграть ЗМ. Что с ним, что без него Барселона будет играть в ЛЕ. За ЛЕ не дают ЗМ.
Много раз говорю, Блевандовски средний игрок, который набивает статистику на слабых командах, а толку мало. Бавария без него вышла из группы ЛЧ, Барселона без него играла в ЛЕ. ЗМ никогда не получит
Поляк много раз говорил, что приз от ФИФА круче, чем ЗМ. Видимо, считает иначе. Раз уж всё время ноет. В Барселону перешел, потому что здесь по его мнению легче выиграть ЗМ. Что с ним, что без него Барселона будет играть в ЛЕ. За ЛЕ не дают ЗМ.
Много раз говорю, Блевандовски средний игрок, который набивает статистику на слабых командах, а толку мало. Бавария без него вышла из группы ЛЧ, Барселона без него играла в ЛЕ. ЗМ никогда не получит
Надеюсь с Каримом не случится тоже самое! Хитя лично для меня ЗМ уже не показатель уровня игрокав, там кучка жуликов решают всё....
Надеюсь с Каримом не случится тоже самое! Хитя лично для меня ЗМ уже не показатель уровня игрокав, там кучка жуликов решают всё....