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Левандовски: «Бензема выиграет „Золотой мяч“, если его не отменят»

сегодня, 00:47

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает форварда «Реала» Карима Бензема одним из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

Да, Бензема вероятно, является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча». Конечно, если вручение «Золотого мяча» не отменят, он, скорее всего, выиграет его в этом году.

Напомним, что в 2020 году Левандовски был главным претендентом на получение «Золотого мяча», однако тогда награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 10:24
Тонко)))
INGUSH
INGUSH
сегодня в 09:20
"Если не отменят" )) Напомнил про свой пролёт )
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 09:20
Фродо получил липовый мяч за 6 голов в лиге фермеров.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 09:20
Конечно, если вручение «Золотого мяча» не отменят, он, скорее всего, выиграет его в этом году.-Тонкий стеб над тем,Как его обокрали и отдали жадной обузе.
ABir
ABir
сегодня в 08:54
Хорошо сказал!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:33
Да куда ж он денется.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:21
Сколько можно ныть Левандовскому? В 2020 вручение ЗМ отменили за месяц до того, как Бавария выиграла ЛЧ, когда она была на стадии 1/8 финала. Теоритически могла выиграть любая команда и тогда ЗМ не получил бы другой игрок. Никто не украл у него ЗМ. Почему он всё еще ноет?

Поляк много раз говорил, что приз от ФИФА круче, чем ЗМ. Видимо, считает иначе. Раз уж всё время ноет. В Барселону перешел, потому что здесь по его мнению легче выиграть ЗМ. Что с ним, что без него Барселона будет играть в ЛЕ. За ЛЕ не дают ЗМ.

Много раз говорю, Блевандовски средний игрок, который набивает статистику на слабых командах, а толку мало. Бавария без него вышла из группы ЛЧ, Барселона без него играла в ЛЕ. ЗМ никогда не получит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:39
Леву кинули прошлый раз, чувствуется обида
rkbwfkm92gfh
rkbwfkm92gfh
сегодня в 07:08
В этой жизне все возможно...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:01
Надо вообще аннулировать и разговоров не будет.
Никита Бычков
Никита Бычков ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 06:54
Карлик его украл
adekvat
adekvat
сегодня в 06:31
Давно пора уже ему мяч вручить
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:26
Обидно конечно поляку, его откравенно кинули на ЗМ который он реально заслужил!
Надеюсь с Каримом не случится тоже самое! Хитя лично для меня ЗМ уже не показатель уровня игрокав, там кучка жуликов решают всё....
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:17
Твой ЗМ украл ковид
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 02:35
Знает что говорит))
амурец
амурец
сегодня в 01:00
Ну Леве такое к сожалению знакомо
Гость
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