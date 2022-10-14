Левандовски: «Бензема выиграет „Золотой мяч“, если его не отменят»

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сегодня, 00:47

Нападающий «Барселоны» считает форварда «Реала» одним из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

Да, Бензема вероятно, является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча». Конечно, если вручение «Золотого мяча» не отменят, он, скорее всего, выиграет его в этом году.

Напомним, что в 2020 году Левандовски был главным претендентом на получение «Золотого мяча», однако тогда награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.