Не только Погба и Дибала рискуют пропустить ЧМ-2022. В лазарете много звёзд

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вчера, 13:32

Вспоминаем тех, кому не повезло.

Пауло Дибала (Аргентина)

Дибала выбрал «Рому», поскольку не договорился с «Ювентусом» о новом контракте. Изначально считал, что на его услуги будет больший спрос, но с «Интером» не договорился. Теперь Пауло получил травму против «Лечче», а Моуриньо сообщил, что Пауло, скорее всего, больше в этом календарном году не сыграет. Понятно, что в сборной, где есть Альварес, Лаутаро, Месси и Ди Мария, не считая всех остальных форвардов, у Дибалы не было бы центральной роли. Но его травма – шанс для таких ребят, как сын Симеоне. Обидно за Пауло, талантливый юниор не раскрыл весь потенциал, а теперь ему 28 лет и он в команде, которая не фаворит в борьбе за Скудетто.

Поль Погба (Франция)

Если Дибала просто известный парень, чьи мечты разрушает травма, то Погба – чемпион мира, основной игрок сборной Франции. Поль вернулся в «Ювентус» после серии противоречивых сезонов в МЮ , но для Дешама он важен, как и Канте. Конечно, взросление игроков «Реала» — Тчуамени и Камавинги, а также неиссякаемый поток классных игроков из Лиги 1 не оставят французов с одним Рабьо в центре, но травмы Канте и Погба встревожили Дешама. В Лиге Наций выступили плохо, а теперь ждут Нголо на поле, а по Погба не спешат делать прогнозы. Поль поссорился с братом – обвинил его в шантаже через знакомых бандитов, в ответ получил обвинения, что игрок «Ювентуса» нанимал шамана, чтобы проклинать Мбаппе. Дурдом, но сейчас Погба надо думать о быстром восстановлении и наборе формы. Теоретически он еще успевает.

Марко Ройс (Германия)

Не удивлены, что Ройс в этой компании, но сразу немножко обнадежим – первые прогнозы оказались неверными. Скорее всего, Марко, который не раз в своей карьере пропускал крупные турниры из-за травм, в том числе победный чемпионат мира, который выиграл даже Шюррле – легенда «Спартака», на этот раз должен быть в заявке. Играл до травмы в «Боруссии» Д ветеран не то чтобы идеально, но довольно продуктивно – 2 гола и 2 ассиста в 7 турах Бундеслиги. Понятно, что появляются другие игроки атаки, но 33-летний ветеран надеялся на включение в заявку.

Рональд Араухо (Уругвай)

Жаль, что столь талантливый, перспективный и классный защитник получил травму. Еще сильнее жаль, что его решение выбрать консервативное лечение зарубили в клубе. Рональд хотел рискнуть, поскольку есть мечта – представлять Уругвай на чемпионате мира. Но в «Барселоне» посчитали, что раз они оплачивают работу защитника, то должны выбирать самый надежный способ решение проблемы – операцию. Араухо успешно полечили в Финляндии, а теперь скрестили пальцы. Только чудо поможет центральному защитнику, который и справа может сыграть, но Рональд на него рассчитывает. Врачи провели успешную операцию, возможно, вернется быстрее, чем через три месяца.

Эмиль Смит-Роу (Англия)

Летом Смит-Роу попал в список кандидатов на звание лучшего молодого игрока АПЛ , и это с учетом, что «Арсенал» в прошлом сезоне был намного хуже по результатам и игре, чем сейчас. Эмиль тогда был хорош. Сейчас ему попасть в основу мешала бы форма капитана Эдегора, умного Сака и прорывного Мартинелли, но свои минуты Эмиль заслужил бы. Пускай в сборной тоже конкуренция, когда такой талант получает травму, его логично включить в список потерь для мирового первенства. С учетом, что Англию лихорадит, Саутгейту нужен выбор. А сейчас у него Магуайр на скамейке в МЮ , у Стоунза, Уокера и Филлипса были проблемы со здоровьем, а форма Александер-Арнольда заставляет искать диспетчеров на других позициях. Сака и Маунт помогут, но Смит-Роу с характером, с учетом, что Санчо не блещет – вариант.

Уэсли Фофана (Франция)

Несколько дней назад стало известно, что защитник «Челси» — похоже, самый дорогой в истории футбола игрок обороны (возможно, уступает Магуайру, если учесть инфляцию), пропустит от 4 до 6 недель. Растяжение связок коленного сустава соединилось с чисто игровыми проблемами. После перехода из «Лестера» попал в команду, где сменили главного тренера. Есть конкуренция, были ошибки – например, в Загребе. Фофана не стартовал идеально, хотя мог пригодиться сборной Франции, где тоже много вариантов, но мало людей в идеальной форме. Если сам Варан играет через раз в МЮ , то Дешаму нужны все. Надеемся, Уэсли успеет восстановиться и набрать форму к старту ЧМ -2022.

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

А вот здесь все точно – опытный хавбек не поможет ван Галу на чемпионате мира. «Ливерпуль» недооценил Джиджи, когда принял решение о расставании, Клопп проигрывает, не хватает сильных людей в центре поля. В Париже ему не нашли применения. Перебрался в Рим к Моуриньо, но «волкам» не везет. Помним, как Спинацолла травмировался уже по ходу Евро-2020 – хотя бы выиграл турнир. Знаем о повреждениях Дзаньоло, но Италии не будет на чемпионате мира, чтобы хавбеку «Ромы» поехать в Катар помешало состояние здоровья.

Сердар Азмун (Иран)

Лунёв подтвердил, что его одноклубник и главная звезда сборной Ирана – 41 гол в 65 матчах, больше, чем у любого россиянина в своей сборной, может пропустить чемпионат мира. Неожиданная потеря для «Байера» и большое разочарование для Карлуша Кейруша. Сроки восстановления – шесть-восемь недель, но ведь еще надо набрать форму. Азмун повредил правую икроножную мышцу, так что теперь может пропустить поединки против Англии, Уэльса и США . Правда, в его случае возможно включение в заявку, даже если Сердар пропустит первый поединок. Игрок звездный, и хотя в «Байере» не заиграл сразу, в сборную вернулся после неожиданного ухода, объясненного заботой о болеющей матери.

Флориан Вирц (Германия)