Орещук категорически против увольнения Йокановича из «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе и будущем главного тренера московского клуба .

Ничего катастрофического еще не произошло. Сейчас «Динамо» в середине. Конечно, планка задрана высоко. Сначала шестое, затем третье место, а сейчас восьмое. Это звоночек, но резких движений не надо делать. Футболисты были собраны под конец августа, поэтому не надо никуда спешить, это было бы неправильно. Я должен поддерживать его в первую очередь. Я его и клуб поддерживаю. Сейчас точно никаких резких движений не нужно. Как минимум до конца года ему надо дать доработать. Если ситуация будет более-менее нормальная, то с ним входить во вторую часть сезона и потом что-то спрашивать. Я категорически против его увольнения сейчас. Это еще не «Динамо» Йокановича, но после зимних сборов это уже будет его команда.