Орещук категорически против увольнения Йокановича из «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе и будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.
Ничего катастрофического еще не произошло. Сейчас «Динамо» в середине. Конечно, планка задрана высоко. Сначала шестое, затем третье место, а сейчас восьмое. Это звоночек, но резких движений не надо делать. Футболисты были собраны под конец августа, поэтому не надо никуда спешить, это было бы неправильно. Я должен поддерживать его в первую очередь. Я его и клуб поддерживаю. Сейчас точно никаких резких движений не нужно. Как минимум до конца года ему надо дать доработать. Если ситуация будет более-менее нормальная, то с ним входить во вторую часть сезона и потом что-то спрашивать. Я категорически против его увольнения сейчас. Это еще не «Динамо» Йокановича, но после зимних сборов это уже будет его команда.
Неужели вы до сих пор не поняли, что борьба с клонами, в том числе в конкурсе прогнозов не возможна чисто технически?
Ну вот смотрите вы предлагаете всех клонов определять в одну группу. Ну во первых распределение происходит рондомно (случайно), а в ручную... но во первых это очень сложно и тем более возникнет опять много вопросов у всех. Почему к примеру меня определили с этими соперниками? Начнут обвинять сотрудников сайта в симпатиях и антипатиях.
Ограничения в клонах и тем более разумном количестве, а это как?
Тут надо или оставить всё как есть или вообще запретить иметь клон.
Но вот тут ещё больше вопросов будет.
Можно регистрироваться с разных IP адресов и даже вы догадываетесь, что это клон, то в случае если названия одинаковы, то клон можно убрать только по заявлению оригинала.
Ну и представьте такую ситуацию. Многодетная, не богатая семья имеет всего один компьютер дома, ну не может себе позволить, и с одного IP адреса могут зарегистрироваться несколько человек. Вы прикажите одному разрешить, а других ограничить в правах?
Запомните, что здесь могут быть только догадки, что под этими "клонами" всего один человек, а догадки всегда остаются догадками. Вы можете к примеру точно, юридически доказать, что "агенты смиты" это один человек? Причём надо не просто сказать я знаю, а доказать документально? Нет конечно.
При регистрации не требуется называть свои данные и тем более паспортные данные, так, что я надеюсь вы поняли, что с этим по сути ничего нельзя делать.
P.S. Кстати я заметил, что такими вопросами задаются одни и те же пользователи на протяжении нескольких лет, им объясняют, но через некоторое время, особенно после таких моментов как с "агентами смитами" они опять задают тот же самый вопрос на который им уже отвечали и они говорили что поняли это.
Неужели вы до сих пор не поняли, что борьба с клонами, в том числе в конкурсе прогнозов не возможна чисто технически?
Ну вот смотрите вы предлагаете всех клонов определять в одну группу. Ну во первых распределение происходит рондомно (случайно), а в ручную... но во первых это очень сложно и тем более возникнет опять много вопросов у всех. Почему к примеру меня определили с этими соперниками? Начнут обвинять сотрудников сайта в симпатиях и антипатиях.
Ограничения в клонах и тем более разумном количестве, а это как?
Тут надо или оставить всё как есть или вообще запретить иметь клон.
Но вот тут ещё больше вопросов будет.
Можно регистрироваться с разных IP адресов и даже вы догадываетесь, что это клон, то в случае если названия одинаковы, то клон можно убрать только по заявлению оригинала.
Ну и представьте такую ситуацию. Многодетная, не богатая семья имеет всего один компьютер дома, ну не может себе позволить, и с одного IP адреса могут зарегистрироваться несколько человек. Вы прикажите одному разрешить, а других ограничить в правах?
Запомните, что здесь могут быть только догадки, что под этими "клонами" всего один человек, а догадки всегда остаются догадками. Вы можете к примеру точно, юридически доказать, что "агенты смиты" это один человек? Причём надо не просто сказать я знаю, а доказать документально? Нет конечно.
При регистрации не требуется называть свои данные и тем более паспортные данные, так, что я надеюсь вы поняли, что с этим по сути ничего нельзя делать.
P.S. Кстати я заметил, что такими вопросами задаются одни и те же пользователи на протяжении нескольких лет, им объясняют, но через некоторое время, особенно после таких моментов как с "агентами смитами" они опять задают тот же самый вопрос на который им уже отвечали и они говорили что поняли это.
И все таки любые законы могут изменяться и добавляться. И поэтому ограничения в количестве (разумном) можно и продумать.
И все таки любые законы могут изменяться и добавляться. И поэтому ограничения в количестве (разумном) можно и продумать.