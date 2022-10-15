«Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться голами.
«Химки» идут на 15-м месте (9 очков), «Факел» занимает 14-е место (11 очков).
«Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться голами.
«Химки» идут на 15-м месте (9 очков), «Факел» занимает 14-е место (11 очков).
маленькая
маленькая
8 из 13 матчей завершили в ничью, то есть 2/3 всех матчей
Так могут и рекорд побить
Напомню, что на данный момент максимальное количество ничьих за сезон в РПЛ это 16
8 из 13 матчей завершили в ничью, то есть 2/3 всех матчей
Так могут и рекорд побить
Напомню, что на данный момент максимальное количество ничьих за сезон в РПЛ это 16
Следующие 3 матча в гостях....в далёкой Москве...
Удачи
Следующие 3 матча в гостях....в далёкой Москве...
Удачи
При Юране шли бы сейчас в пятёрке лидеров.
При Юране шли бы сейчас в пятёрке лидеров.