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«Химки» сыграли вничью с «Факелом»

вчера, 15:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться голами.

«Химки» идут на 15-м месте (9 очков), «Факел» занимает 14-е место (11 очков).

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 07:37
Верните Юрана!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:53
ожидаемый , ничейный результат.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:22
    112910415
    112910415
    вчера в 20:01
    синица в руках..
    маленькая
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:00
    Тяжело с дна выбираться.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 17:53
    Факел - самая миролюбивая команда РПЛ
    8 из 13 матчей завершили в ничью, то есть 2/3 всех матчей
    Так могут и рекорд побить
    Напомню, что на данный момент максимальное количество ничьих за сезон в РПЛ это 16
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:21
    Очко - это не то что нужно обеим командам.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 16:40
    Ну,не срослось,ничья,в принципе здесь закономерна,ожидал,от воронежцев,хотя бы гол!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:38, ред.
    Химки набирают очки...
    Следующие 3 матча в гостях....в далёкой Москве...
    Удачи
    hhrf6g7gp4u6
    hhrf6g7gp4u6
    вчера в 16:36
    Это важные очки для обеих команд
    uhm9wh5xdjvg
    uhm9wh5xdjvg
    вчера в 16:31
    победила дружба, а дальше то что...
    dok66
    dok66
    вчера в 16:31
    Факел приобрел , Химки потеряли . Все логично
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:17
    Это из серии "нарочно не придумаешь" - в один день в одно и тоже время играли четыре команды из зоны вылета-перехода. Для просмотра выбрал другой матч, более рейтинговый по названию команд и, судя по счету, не ошибся.
    makkie
    makkie
    вчера в 16:07
    Для Химок и одно очко за счастье, в их то положении.
    При Юране шли бы сейчас в пятёрке лидеров.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:05
    Не буду комментировать игру Химок, поскольку у самого, Динамо на ободах.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:04
    Химки продолжают деградировать...
    ABir
    ABir
    вчера в 15:59
    Обе команды приобрели по очку и ничего не потеряли
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:58
    Игра на дне
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:53
    Что и следовало ожидать!
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