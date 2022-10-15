«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо»

«Торпедо» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артур Карпукас.
Это был первый матч для команд после смены главных тренеров. Напомним, что на этой неделе «Торпедо» возглавил Андрей Талалаев, а временным рулевым «Локо» был назначен Андрей Фёдоров.
«Торпедо» идёт на 16-м месте (6 очков), «Локомотив» занимает 12-е место (12 очков).
Ты правильно заметил, что сегодня победа даже над Торпедо это как праздник какой-то.
Торпедо до матча решило подколоть Локо про пятое колесо, кстати очень глупо с их стороны.
Торпедо на сегодняшний день само является пятым колесом в московской телеге и скорее всего по итогам сезона окажется в первой лиге.
По крайней мере у них состав точно не для РПЛ.
Но тем не менее на сегодня даже над таким соперником для нас очень важна победа.
Ждём новых новостей и возвращение наших Лоськова с Пашининым.
Конечно хотелось бы Палыча ещё в управление, но скорее всего это не случиться.
Ещё раз с победой!!!
Ты правильно заметил, что сегодня победа даже над Торпедо это как праздник какой-то.
Торпедо до матча решило подколоть Локо про пятое колесо, кстати очень глупо с их стороны.
Торпедо на сегодняшний день само является пятым колесом в московской телеге и скорее всего по итогам сезона окажется в первой лиге.
По крайней мере у них состав точно не для РПЛ.
Но тем не менее на сегодня даже над таким соперником для нас очень важна победа.
Ждём новых новостей и возвращение наших Лоськова с Пашининым.
Конечно хотелось бы Палыча ещё в управление, но скорее всего это не случиться.
Ещё раз с победой!!!