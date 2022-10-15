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«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо»

вчера, 15:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Торпедо» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артур Карпукас.

Это был первый матч для команд после смены главных тренеров. Напомним, что на этой неделе «Торпедо» возглавил Андрей Талалаев, а временным рулевым «Локо» был назначен Андрей Фёдоров.

«Торпедо» идёт на 16-м месте (6 очков), «Локомотив» занимает 12-е место (12 очков).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:32
Талалаев оставит локо в лиге, но ему не дадут дальше поработать, найдут нового иносранца.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 19:19
Локо сбросил оковы и полетел.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:56
Наконец-то Локомотив выиграл.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:15
Повезло паровозам, что Кутепова не было, но рад за них, что возвращаются в строй
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:40, ред.
после серии из 4х поражений подряд и смены руководства локомотиву нужна была победа любой ценой. бывают такие ужасные серии у всех команд и выгрызать три заветные очка нужно борьбой за каждый мяч и выходить на поле с бешенной мотивацией. футбола сегодня мы почти не увидели, видно было зажатость футболистов обеих команд ( смотрю сейчас краснодар -ахмат, эх, какой подбор футболистов был у Талалаева по сравнению с этим торпедо! зря на эмоциях Кадыров уволил Андрея после поражения от нн, сейчас Ташуев явно на его багаже достигает успеха) когда смотрю на футболистов торпедо сразу создаётся ощущение, что поле лужников для них великовато и просто перейти в атаку у этой команды большие проблемы, с приходом сербов стало получше, но чтобы побороться за прописку в рпл зимой торпедо должно поработать на трансферном рынке не хуже чем урал с приходом в команду Ганчаренко...борьбы хватало сегодня и не знаю как поклоникам локомотива, а вот мне выход Педру Габриэля в дерби не понравился, он сыграл как Педринью😂 бразилец после пяти мячей в ворота химок в кубке поймал звезду, парнёров по команде считает просто ниже уровнем, играл с выходом на замену на чистых мячах, борьбу проиграл вчистую и из-за Педринью локо мог пропустить от чёрно - белых...игрокам локомотива стоит поговорить в раздевалке с техничным бразильцем , который может стать лидером команды, если немного поменяет отношение к себе и партнёрам...на пустые лужники смотреть грусно, по мне дерби локомотив - торпедо удалось много лет назад в Раменском на стпдионе сатурна
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:24
Игра была равна играли два московских клуба!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:36
Вот что значит смена тренера!
shur
shur
вчера в 16:25
...ну если Торпедо этот Паровоз не рвет, то это дурная затея в РПЛ вернутся...!
Опять есть название и эмблема , а за ними ничего похожего в прошлом!!!
112910415
112910415
вчера в 16:23
ну, начало положено !
амурец
амурец
вчера в 16:15
Будем надеяться что дала у Локо пошли
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:15
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:14
    Ну наконец то, закатили гол и победили. С трудом правда, но победили.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:11
    А что мы, в принципе, ожидали от этого матча, что мы хотели увидеть? То, что Торпедо после двух дней работы с новым тренером, но старым составом уровня середняка первой лиги вдруг встрепенется и выдаст супер-матч? Или то, что Локомотив, который вообще остался без тренера, только на положительных эмоциях сможет показать содержательный футбол? Может кто-то на это надеялся, но я однозначно нет. Желание обязательно набрать очки преобладало над умением эти очки набирать, т.е. играть качественно. Такая игра по принципу бей-беги больше рассчитана на какую-то случайность, на ошибку соперника, чем на то, что удастся создать что-то самим. В целом, уровень игры - вполне ожидаем. Торпедовцам (тренеру) нужно намного больше времени для заметных перемен в лучшую сторону, а Локомотиву, для начала, просто нужен тренер. Подбор игроков у железнодорожников вполне боеспособный, что сегодня и предопределило их победу, но без рулевого очень тяжело. Будем ждать.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    вчера в 16:05, ред.
    Эдя, поздравляю!!!
    Ты правильно заметил, что сегодня победа даже над Торпедо это как праздник какой-то.

    Торпедо до матча решило подколоть Локо про пятое колесо, кстати очень глупо с их стороны.

    Торпедо на сегодняшний день само является пятым колесом в московской телеге и скорее всего по итогам сезона окажется в первой лиге.
    По крайней мере у них состав точно не для РПЛ.

    Но тем не менее на сегодня даже над таким соперником для нас очень важна победа.

    Ждём новых новостей и возвращение наших Лоськова с Пашининым.

    Конечно хотелось бы Палыча ещё в управление, но скорее всего это не случиться.

    Ещё раз с победой!!!
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:01
    Немцы с возу - легче паровозу!
    С победой, Локо!
    makkie
    makkie
    вчера в 16:00
    Один из худших и скучных матчей с начала чемпионата 🤮
    Если бы не гол, то скатали бы справедливые 0-0.
    Локо повезло по сути. Не всё же проигрывать 🥱
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:00
    Химки на вылет...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:59
    Ох, ПОБЕДА!!!
    Трудная, натужная, но долгожданная победа.
    Конечно никто не ожидал, что Локо сразу начнёт летать и феерить, но было видно желание бороться.
    Желание было, но так же было видно, что взаимосвязи у игроков почти отсутствуют.
    Собственно особо и говорить то по матчу нечего, остаётся надеяться, что придёт новый тренер, желательно вернуть Лоського с Пашининым и начнётся процесс налаживание понимания игроков друг друга.
    Нам остаётся только верить и жить завтрашним днём.
    Всех болельщиков Локо с победой!!!
    CTePx
    CTePx
    вчера в 15:57
    Выиграли -отлично!
    Выиграли черно-белое @&$, прекрасно!
    Но игра была довольно слабой, так играть нельзя, Торпедо гораздо слабее Локомотива, а мы еле еле их обыграли, чуть не доигрались до ничьей...
    Работы - непочатый край...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 15:56
    С победой, Паровозы! В нынешнее время хоть что-то. До Локомотива с большой буквы ещё далеко.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:56
    Торпедо показало неплохой футбол
    Sosna69
    Sosna69
    вчера в 15:55
    Спасибо конечно за долгожданную победу.Но игра оставляет желать лучшего.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:54
    Ну теперь ещё тренера назначить глядишь и жизнь наладиться!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:54
    Ну наконец-то Локо повезло.
    mahb9ik
    mahb9ik
    вчера в 15:54
    Футбол конечно дно, но победа есть победа
    Гость
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