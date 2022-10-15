«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо»

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вчера, 15:52

«Торпедо» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артур Карпукас.

Это был первый матч для команд после смены главных тренеров. Напомним, что на этой неделе «Торпедо» возглавил Андрей Талалаев, а временным рулевым «Локо» был назначен Андрей Фёдоров.

«Торпедо» идёт на 16-м месте (6 очков), «Локомотив» занимает 12-е место (12 очков).