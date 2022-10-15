Шунин: «У „Динамо“ есть понимание требований Йокановича»

Голкипер московского «Динамо» прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

Есть понимание требований Йокановича. Нужно совершенствовать мастерство на тренировках, больше отрабатывать моменты, которые не получаются.

Что касается серии «Динамо» без побед, поэтому с «Оренбургом» и был такой тяжёлый матч. Набирай мы больше очков, игра была бы не такая нервная, сегодня в том числе. Когда команда не выигрывает, чтобы это переломить, нужно и везение, нужно выполнять установку тренера. Нужно выходить на поле и биться друг за друга.