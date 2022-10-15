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Шунин: «У „Динамо“ есть понимание требований Йокановича»

вчера, 23:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

Есть понимание требований Йокановича. Нужно совершенствовать мастерство на тренировках, больше отрабатывать моменты, которые не получаются.

Что касается серии «Динамо» без побед, поэтому с «Оренбургом» и был такой тяжёлый матч. Набирай мы больше очков, игра была бы не такая нервная, сегодня в том числе. Когда команда не выигрывает, чтобы это переломить, нужно и везение, нужно выполнять установку тренера. Нужно выходить на поле и биться друг за друга.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:28
Много просто пафосных слов в угоду тренеру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:28
Я всегда к динамикам отношусь с уважением в том числе и Шунину но Оренбург вчера играл лучше и как минимум они не заслужили поражение.
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Антоха, да развеж я против. Работайте, тренируйтесь. Главное, чтобы всё получилось. Труднейшие игры предстоят- с Ростовом, Локомотивом. Очень важно, чтобы болельщики и команда были вместе!!! А то ведь, есть и такие, которые и за Оренбург болели....
Гость
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