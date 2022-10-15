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Личка: «Мы допустили тактическую ошибку, когда пропустили второй гол»

вчера, 23:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему его команда не сумела удержать победный счет в матче против «Динамо». Гости вели 2:1, но под занавес игры пропустили два мяча и проиграли.

Тяжело ругать команду, когда она играет хорошо. Мы допустили тактическую ошибку, когда пропустили второй гол, это дало энергию сопернику. Потом я сделал замены, чтобы добавить энергии, но с уходом Веры и Капленко мы потеряли в технике. У «Динамо» игроки могут отдавать хорошие передачи между линиями, это всегда очень опасно. Мы уже не играли так качественно, как в первый час, больше играли в забросы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:26
Удача была совсем рядом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:26
Надо работать над ошибками
Capral
Capral
вчера в 23:34
Оренбург молодцы, достойно сражались, боролись, но, где-то не повезло. Насчёт хороших пасов между линиями у ДИНАМО. Ну, если откровенно, то ДИНАМО играет без диспетчера, и если действительно получается отдавать такие пасы, то это большая удача. Вообще, Йокановичу не позавидуешь. Мало того что пришел в убитую команды, так еще и впихнули ему кого попало. Захарян откровенно не хочет играть, Тюкавин тоже, видимо не сильно старается. Фомина держат на поле только для того чтобы было кому пенальти бить. Вобщем, мрак.
Гость
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