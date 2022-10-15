Личка: «Мы допустили тактическую ошибку, когда пропустили второй гол»

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, почему его команда не сумела удержать победный счет в матче против «Динамо». Гости вели 2:1, но под занавес игры пропустили два мяча и проиграли.

Тяжело ругать команду, когда она играет хорошо. Мы допустили тактическую ошибку, когда пропустили второй гол, это дало энергию сопернику. Потом я сделал замены, чтобы добавить энергии, но с уходом Веры и Капленко мы потеряли в технике. У «Динамо» игроки могут отдавать хорошие передачи между линиями, это всегда очень опасно. Мы уже не играли так качественно, как в первый час, больше играли в забросы.