Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сторожук: «„Краснодар“ доминировал в матче с „Ахматом“»

вчера, 20:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что его команда заслужила победа в матче с «Ахматом» (2:3).

Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию, но тяжело разбирать. Что сказать Никите Крицову? Нельзя обыгрывать, да! Он это понимает! Сейчас сидит и за голову держится. Сафонову, который неоднократно нас выручал две игры. Что ему сказать? Ты должен эти мячи брать? Значит, довели до этого. Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нгамалё: «„Динамо“ не нервничало из-за положения в турнирной таблице»
Сегодня, 11:34
Филимонов — о дерби: «Будет яркая игра, команды много забивают»
Сегодня, 11:26
Хаджи рассчитывает на победу «Спартака» над ЦСКА
Сегодня, 11:18
Чежия: «Думаю, что мы поднимемся»
Сегодня, 11:03
Гильерме: «Обещаю болельщикам, что завершу карьеру в „Локомотиве“»
Сегодня, 11:01
Мостовой считает, что «Спартак» лучше играет в атаке, а ЦСКА — в защите
Сегодня, 10:17
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
В общем "физручество" хочешь-не хочешь начинает выползать из странно назначеного "тренера".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:46
И все равно проиграли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:11
Очень неожиданно всё сложилось!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:27
Красивая получилась игра но быкам можно сказать не повезло.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:03
Доминировал, доминировал и схлопотал эффект домино. С Динамо тоже доминировал. Придётся, видимо, Краснодару старого жука на нового поменять.
старина
старина
вчера в 21:18
Ждем выступления Хашига
makkie
makkie
вчера в 21:16
Попрут Сторожука.
Уж больно борзый он и орёт постоянно - нервишки бы подлечить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:08
Ну пусть гордиться, а Ахмат с тремя очками уехал.
Izmar
Izmar
вчера в 21:05
И с Ростовом доминировал, и с Ахматом. но те почему-то выиграли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:04
Странно, я тоже игру смотрел внимательно и никакого доминирования быков не видел , а
Ахмат играл лучше и намного
Ветер23
Ветер23
вчера в 21:02
Физрук отмазался
Сп62
Сп62
вчера в 20:44
Если смотреть на статистику матча, то особенного доминирования не чувствуется. Заявление тренера больше для самоутверждения.
Futurista
Futurista
вчера в 20:35, ред.
Доминировал...доминировал...и недодоминировал...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 