Сторожук: «„Краснодар“ доминировал в матче с „Ахматом“»

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что его команда заслужила победа в матче с «Ахматом» (2:3).
Считаю, по игре полностью доминировали. И по моментам, и по владению, и по содержанию, но тяжело разбирать. Что сказать Никите Крицову? Нельзя обыгрывать, да! Он это понимает! Сейчас сидит и за голову держится. Сафонову, который неоднократно нас выручал две игры. Что ему сказать? Ты должен эти мячи брать? Значит, довели до этого. Тяжело комментировать. Но опять же считаю, что мы хорошо играли и должны были выигрывать.
Уж больно борзый он и орёт постоянно - нервишки бы подлечить.
Уж больно борзый он и орёт постоянно - нервишки бы подлечить.
Ахмат играл лучше и намного
Ахмат играл лучше и намного