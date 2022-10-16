Мостовой считает, что «Спартак» лучше играет в атаке, а ЦСКА — в защите

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Многие думают, что «Спартак» — фаворит, потому что много забивают. Я бы так не сказал. Как мне кажется, шансы 50 на 50. И те и другие наверху. У обеих команд есть плюсы и минусы.

У «Спартака» хорошая форма у Промеса и Соболева, но сзади много проблем: «Крылья Советов» два забили, но ещё три не забили. У ЦСКА , наоборот: сзади получше, но нет так такой результативности впереди.

Часто думают, что матч будет результативным. А потом получается 1:1 или 0:0. Такое тоже может быть. В прошлом году было похожее. Всё складывается к ничьей, но кто-то выиграет в один мяч.