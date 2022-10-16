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Мостовой считает, что «Спартак» лучше играет в атаке, а ЦСКА — в защите

вчера, 10:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Многие думают, что «Спартак» — фаворит, потому что много забивают. Я бы так не сказал. Как мне кажется, шансы 50 на 50. И те и другие наверху. У обеих команд есть плюсы и минусы.

У «Спартака» хорошая форма у Промеса и Соболева, но сзади много проблем: «Крылья Советов» два забили, но ещё три не забили. У ЦСКА, наоборот: сзади получше, но нет так такой результативности впереди.

Часто думают, что матч будет результативным. А потом получается 1:1 или 0:0. Такое тоже может быть. В прошлом году было похожее. Всё складывается к ничьей, но кто-то выиграет в один мяч.

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 13:23
Сказал ни о чем, как в лужу перднул. Это его работа.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:48
Лишь бы сказать
ABir
ABir
вчера в 10:30
Спартаку надо сыграть строже в обороне, тогда он фаворит в этой встрече
lotsman
lotsman
вчера в 10:19
Лучший в атаке - лучший в обороне = ничья.
Гость
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