Мелёшин: «Три забитых гола — потолок для матча ЦСКА — „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Здесь 55 на 45 в пользу ЦСКА . «Армейцы играют» на своем поле. В таких матчах «Спартаку» всегда непросто. Если исключить фактор домашнего поля, то шансы команд равны. Очень интересно, как проявит себя «Спартак» в выездном матче против сильного соперника. Хочется, чтобы «красно‑белые» доминировали, как в домашних встречах.

Мы видим, что Абаскаль ищет разные варианты. Они пробовали играть в три центральных, правоногих защитников ставили слева, левоногих — справа. Сейчас у «Спартака» есть травмированные. Сначала был треугольник в центре с Мартинсом и Умяровым, теперь он другой, из‑за этого конструктив внутри. Все игроки разные — у них свои сильные качества.

Какую схему Абаскаль выберет на игру против ЦСКА ? Думаю, что 4–3–3. В треугольнике наверняка сыграют Зобнин и Пруцев, третьим, по моему мнению, будет Литвинов. Промес и Соболев находятся в очень хорошем состоянии. Особенно голландец, который играет важную роль во всех игровых фазах.