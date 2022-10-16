Мелёшин: «Три забитых гола — потолок для матча ЦСКА — „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Здесь 55 на 45 в пользу ЦСКА. «Армейцы играют» на своем поле. В таких матчах «Спартаку» всегда непросто. Если исключить фактор домашнего поля, то шансы команд равны. Очень интересно, как проявит себя «Спартак» в выездном матче против сильного соперника. Хочется, чтобы «красно‑белые» доминировали, как в домашних встречах.
Мы видим, что Абаскаль ищет разные варианты. Они пробовали играть в три центральных, правоногих защитников ставили слева, левоногих — справа. Сейчас у «Спартака» есть травмированные. Сначала был треугольник в центре с Мартинсом и Умяровым, теперь он другой, из‑за этого конструктив внутри. Все игроки разные — у них свои сильные качества.
Какую схему Абаскаль выберет на игру против ЦСКА? Думаю, что 4–3–3. В треугольнике наверняка сыграют Зобнин и Пруцев, третьим, по моему мнению, будет Литвинов. Промес и Соболев находятся в очень хорошем состоянии. Особенно голландец, который играет важную роль во всех игровых фазах.
У ЦСКА в системе Федотова раскрылся Чалов. Видимо, главный тренер нашел к нему подход, теперь форвард отплачивает качественной игрой. Армейцы тоже хотят играть первым номером от своих сильных качеств. Но не думаю, что нас завтра ждет много голов. Три забитых мяча — потолок для этой игры.
Вперёд ЦСКА! Сегодня вся страна болеет за тебя!
Вперёд ЦСКА! Сегодня вся страна болеет за тебя!
История встреч очень большая и видела многое.
Конечно таких результатов как победа ЦСКА 10:1 в 1925 году или победа Спартака 8:0 в 1935 году ждать не стоит, сейчас немного другой футбол, но...
В принципе эти матчи всегда были интересные с обилием голов, вот только в последнее время забивать стали мало, но надеемся, что сегодня команды выдадут один из самых результативных матчей за последние годы.
Как бы мы болельщики других команд не относились К ЦСКА и Спартаку, такие встречи всегда ждём с надеждой на футбольное шоу.
Помимо пожеланию командам показать красивый и результативный матч, так же пожелания судейскому корпусу отсудить хорошо, что бы победа или ничья не була окрашена судейским скандалом.
Ждёмс.
История встреч очень большая и видела многое.
Конечно таких результатов как победа ЦСКА 10:1 в 1925 году или победа Спартака 8:0 в 1935 году ждать не стоит, сейчас немного другой футбол, но...
В принципе эти матчи всегда были интересные с обилием голов, вот только в последнее время забивать стали мало, но надеемся, что сегодня команды выдадут один из самых результативных матчей за последние годы.
Как бы мы болельщики других команд не относились К ЦСКА и Спартаку, такие встречи всегда ждём с надеждой на футбольное шоу.
Помимо пожеланию командам показать красивый и результативный матч, так же пожелания судейскому корпусу отсудить хорошо, что бы победа или ничья не була окрашена судейским скандалом.
Ждёмс.
Матч вполне может быть забивным....
Ибо ЦСКА за треть чемпа имеет 4 крупных победы...
Спартак только за последние 3 матча забил 10 голов...
Соболев и Чалов нынче забивают чаще чем мяча касаются...)))
Матч вполне может быть забивным....
Ибо ЦСКА за треть чемпа имеет 4 крупных победы...
Спартак только за последние 3 матча забил 10 голов...
Соболев и Чалов нынче забивают чаще чем мяча касаются...)))