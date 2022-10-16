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Мелёшин: «Три забитых гола — потолок для матча ЦСКА — „Спартак“»

вчера, 09:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Здесь 55 на 45 в пользу ЦСКА. «Армейцы играют» на своем поле. В таких матчах «Спартаку» всегда непросто. Если исключить фактор домашнего поля, то шансы команд равны. Очень интересно, как проявит себя «Спартак» в выездном матче против сильного соперника. Хочется, чтобы «красно‑белые» доминировали, как в домашних встречах.

Мы видим, что Абаскаль ищет разные варианты. Они пробовали играть в три центральных, правоногих защитников ставили слева, левоногих — справа. Сейчас у «Спартака» есть травмированные. Сначала был треугольник в центре с Мартинсом и Умяровым, теперь он другой, из‑за этого конструктив внутри. Все игроки разные — у них свои сильные качества.

Какую схему Абаскаль выберет на игру против ЦСКА? Думаю, что 4–3–3. В треугольнике наверняка сыграют Зобнин и Пруцев, третьим, по моему мнению, будет Литвинов. Промес и Соболев находятся в очень хорошем состоянии. Особенно голландец, который играет важную роль во всех игровых фазах.

У ЦСКА в системе Федотова раскрылся Чалов. Видимо, главный тренер нашел к нему подход, теперь форвард отплачивает качественной игрой. Армейцы тоже хотят играть первым номером от своих сильных качеств. Но не думаю, что нас завтра ждет много голов. Три забитых мяча — потолок для этой игры.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 10:44
    galem72
    galem72
    вчера в 10:41
    Пора бы этим экспертным прогнозистам ставить свои квартиры на подобные ванги. Может, желающих нести подобную х поубавится.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 10:17
    "Дерби всея Руси" является одним из самых принципиальных противостояний в советском и российском футболе.
    История встреч очень большая и видела многое.
    Конечно таких результатов как победа ЦСКА 10:1 в 1925 году или победа Спартака 8:0 в 1935 году ждать не стоит, сейчас немного другой футбол, но...
    В принципе эти матчи всегда были интересные с обилием голов, вот только в последнее время забивать стали мало, но надеемся, что сегодня команды выдадут один из самых результативных матчей за последние годы.
    Как бы мы болельщики других команд не относились К ЦСКА и Спартаку, такие встречи всегда ждём с надеждой на футбольное шоу.
    Помимо пожеланию командам показать красивый и результативный матч, так же пожелания судейскому корпусу отсудить хорошо, что бы победа или ничья не була окрашена судейским скандалом.
    Ждёмс.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:06
    Это как пойдёт...я глянул...только в этом веке в РПЛ в этом противостоянии 10 раз счёт был превышающий 3 забитых мяча....а если ещё и Кубок брать..так вообще...

    Матч вполне может быть забивным....
    Ибо ЦСКА за треть чемпа имеет 4 крупных победы...
    Спартак только за последние 3 матча забил 10 голов...
    Соболев и Чалов нынче забивают чаще чем мяча касаются...)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:54
    В целом адекватный комментарий.
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 09:51, ред.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, начисление очков (1500) за попадание в "народный обозреватель" когда производится?
    Гость
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