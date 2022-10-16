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Ахметов: «Приятно играть в старте, но хочется побеждать»

вчера, 08:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:3).

Был ли это мой лучший матч в составе «Краснодара»? Двоякие впечатления. На поле вышел с огромным желанием. Хотел проявить себя в этой игре, и отчасти это получилось, но команда проиграла. Значит, где-то недоработал. Конечно, в старте играть приятно, но хочется также приносить пользу команде и побеждать.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:56, ред.
Признаюсь чесно, не особо пристально слежу за РПЛ , но вот в некоторых матчах Краснодара замечаю важность Ахметова в этом клубе
Это он так прибавил в Краснодаре, или просто остальные не дотягивают?
sten312
sten312
вчера в 09:27
Не понятно,то ли Ахметов сдал,то ли изначально там нечего сдавать-сильно ,в свое время,распиаренный игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Так побеждайте,кто вам не даёт!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:52
Краснодар не стабильная команда, там где надо проигрывает и наоборот.
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