Ахметов: «Приятно играть в старте, но хочется побеждать»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:3).

Был ли это мой лучший матч в составе «Краснодара»? Двоякие впечатления. На поле вышел с огромным желанием. Хотел проявить себя в этой игре, и отчасти это получилось, но команда проиграла. Значит, где-то недоработал. Конечно, в старте играть приятно, но хочется также приносить пользу команде и побеждать.