Игнатьев: «У игроков было облегчение после ухода Цорна и Циннбауэра»

Нападающий «Локомотива» высказался об уходе из московского клуба Томаса Цорна и .

Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо». Моя реакция на изменения в клубе следующая: определённый этап прошёл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм — постараться достичь результата.