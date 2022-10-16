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Игнатьев: «У игроков было облегчение после ухода Цорна и Циннбауэра»

вчера, 09:49

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался об уходе из московского клуба Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.

Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо». Моя реакция на изменения в клубе следующая: определённый этап прошёл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм — постараться достичь результата.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:45
С облегчением!
makkie
makkie
вчера в 13:11
Цорн взял Игнатьева в Локо, а этот в него камнями кидается )))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:15
Хватило ума от них избавиться
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:08
Понял, спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 10:05
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memphis
memphis
вчера в 10:00
Короче слили немцев типо) себя выгораживают
Гость
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