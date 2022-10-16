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Григорян: «ЦСКА и „Спартак“ лучшие по игре в этом сезоне»

вчера, 09:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Пожалуй, на сегодняшний день «Спартак» и ЦСКА оставляют самое солидное впечатление в чемпионате по игре. Да, глупо не выделять «Ростов», понимая, что в команде нет иностранцев. Вызывает уважение, с каким ресурсом ростовчане претендуют на медали, не обладая такими исполнителями, как те же «Спартак» и ЦСКА. Но все равно они производят самое яркое впечатление.

Для «красно‑белых» матч с армейцами будет сложен, так как структура игры команды Владимира Федотова подразумевает атаку широким фронтом. Это будет очень часто заставать «Спартак» врасплох, потому что «красно‑синие» часто вылетают в атаку пятеркой игроков, которые достаточно широко располагаются. Да, Гильермо Абаскаль использует разные варианты: 4–3–1–2, 4–3–3… Но все равно спартаковцы очень часто будут уязвимы во время контратак соперника.

В то же время у «Спартака» очень хорошее нападение, но в переходной фазе из атаки в оборону у ЦСКА всегда остается блок три в одного. Таким образом, Федотов хочет сразу обрубить контратаку оппонента. При этом все равно можно говорить о равенстве команд. Оба коллектива радуют глаз болельщиков. Думаю, сыграют в результативную ничью.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:08
Матч предстоит интересный
lotsman
lotsman
вчера в 10:31
Григорян - «Спартак» и ЦСКА оставляют самое солидное впечатление в чемпионате по игре.
matchtv.ru, Роман Сошенко - «ЦСКА и „Спартак“ лучшие по игре в этом сезоне»
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По игре. А по результатам?
drug01
drug01
вчера в 10:10
Игра покажет результат
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:49
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 09:43
    Прогнозы - вещь неблагодарная.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:08
    Хорошо смотрятся.
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