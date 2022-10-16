Григорян: «ЦСКА и „Спартак“ лучшие по игре в этом сезоне»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Пожалуй, на сегодняшний день «Спартак» и ЦСКА оставляют самое солидное впечатление в чемпионате по игре. Да, глупо не выделять «Ростов», понимая, что в команде нет иностранцев. Вызывает уважение, с каким ресурсом ростовчане претендуют на медали, не обладая такими исполнителями, как те же «Спартак» и ЦСКА . Но все равно они производят самое яркое впечатление.

Для «красно‑белых» матч с армейцами будет сложен, так как структура игры команды Владимира Федотова подразумевает атаку широким фронтом. Это будет очень часто заставать «Спартак» врасплох, потому что «красно‑синие» часто вылетают в атаку пятеркой игроков, которые достаточно широко располагаются. Да, Гильермо Абаскаль использует разные варианты: 4–3–1–2, 4–3–3… Но все равно спартаковцы очень часто будут уязвимы во время контратак соперника.