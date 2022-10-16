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Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

вчера, 10:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Всё покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:26
Будет, обязательно будет.
доктоР7
доктоР7
вчера в 17:29
Игорь, все болельщики ЦСКА соскучились по победам.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:20, ред.
Вспоминая Историю этого состава одни скандалы с судьями,а 2006 год и Петая врядли можно забыть,команда Гинера...
Izmar
Izmar
вчера в 14:36
Сегодня нужно перестать скучать.
Брулин
Брулин
вчера в 13:50
Помню раньше ходили слухи что для Акинфеева важнее сыграть 0-0 чем выиграть 2-1 и пропустить гол.
48js3d9fbpau
48js3d9fbpau
вчера в 13:28
все правильно, так все же в ваших руках...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
    dok66
    dok66
    вчера в 12:02
    Все правильно , Игорь . Все соскучились . Хорошей игры сегодня !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:53
    Ну что же , надо переходить в Зенит .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:35, ред.
    В чём проблема то ???
    Позвонил ребятам...встретились...посидели...вспомнили....
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:17
    От Игоря мало что зависит.И так стоит надёжно.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:46
    "43 нуля в карьере"
    И.Акинфеев. Избранное....
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 10:36
    Ох и Игорёк, то что про родной клуб хорошие слова сказал, это похвально.
    Все соскучились по сильному ЦСКА
    Но и себя любимого похвалил, много видите ли нулей у него в карьере
    Все таки скромность украшает человека, а такие понты совсем не красят
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:35
    Ну ты уж Игорь на правах батяни-комбата посодействуй в этом...:)))... Ну а так что, даже в шахматах невозможно просчитать и предсказать заранее чью-то победу, а уж в дерби ЦСКА - Спартак никакие аргументы не работают.... Тем и восхитительно это дерби, древнее и упорное !!!

    В этих матчах чаще, чем где бы то ни было, не срабатывают законы логики, текущей формы команд и даже их последних личных встреч. Но все-таки по последним турам есть ощущение, что у ЦСКА сейчас небольшой спад, в то время как Спартак на эмоциональном подъеме. Насколько помню, их дерби редко получаются открытыми, а ЦСКА в этом сезоне в целом играет достаточно аккуратно.

    За ХОРОШИЙ ФУТБОЛ!!!!!
    prv6z45x2ce6
    prv6z45x2ce6
    вчера в 10:09
    Удачи только вперёд
    Гость
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