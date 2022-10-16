Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

Вратарь ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Всё покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА , который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет