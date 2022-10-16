Акинфеев: «Я соскучился по сильному ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».
Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Всё покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет
Позвонил ребятам...встретились...посидели...вспомнили....
Позвонил ребятам...встретились...посидели...вспомнили....
И.Акинфеев. Избранное....
И.Акинфеев. Избранное....
Все соскучились по сильному ЦСКА
Но и себя любимого похвалил, много видите ли нулей у него в карьере
Все таки скромность украшает человека, а такие понты совсем не красят
Все соскучились по сильному ЦСКА
Но и себя любимого похвалил, много видите ли нулей у него в карьере
Все таки скромность украшает человека, а такие понты совсем не красят
В этих матчах чаще, чем где бы то ни было, не срабатывают законы логики, текущей формы команд и даже их последних личных встреч. Но все-таки по последним турам есть ощущение, что у ЦСКА сейчас небольшой спад, в то время как Спартак на эмоциональном подъеме. Насколько помню, их дерби редко получаются открытыми, а ЦСКА в этом сезоне в целом играет достаточно аккуратно.
За ХОРОШИЙ ФУТБОЛ!!!!!
В этих матчах чаще, чем где бы то ни было, не срабатывают законы логики, текущей формы команд и даже их последних личных встреч. Но все-таки по последним турам есть ощущение, что у ЦСКА сейчас небольшой спад, в то время как Спартак на эмоциональном подъеме. Насколько помню, их дерби редко получаются открытыми, а ЦСКА в этом сезоне в целом играет достаточно аккуратно.
За ХОРОШИЙ ФУТБОЛ!!!!!