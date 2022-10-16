Дубль Маунта помог «Челси» обыграть «Астон Виллу»

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вчера, 18:01

«Астон Вилла» уступила «Челси» в матче 11-го тура АПЛ (0:2).

Мэйсон Маунт открыл счет на 6-й минуте, а на 65-й оформил дубль.

После матча «Астон Вилла» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии (9 пунктов). «Синие» идут на 4-й строчке (19 баллов).