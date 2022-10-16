Дубль Маунта помог «Челси» обыграть «Астон Виллу»

«Астон Вилла» уступила «Челси» в матче 11-го тура АПЛ (0:2).
Мэйсон Маунт открыл счет на 6-й минуте, а на 65-й оформил дубль.
После матча «Астон Вилла» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии (9 пунктов). «Синие» идут на 4-й строчке (19 баллов).
Но Поттер внес во втором тайме изменения и все успокоилось. Игрок матча Кепа и Маунт. Последний второй свой гол красиво забил со штрафного.
А Астон Вилла Джерарда очень хорошо смотрелись. Нужно работать над реализацией. Хорошую команду он создает.
Еще раз с победой синих!
Но Поттер внес во втором тайме изменения и все успокоилось. Игрок матча Кепа и Маунт. Последний второй свой гол красиво забил со штрафного.
А Астон Вилла Джерарда очень хорошо смотрелись. Нужно работать над реализацией. Хорошую команду он создает.
Еще раз с победой синих!
Но вот Кепа!! Не думал, что придется когда-то его похвалить - сегодня заслужил.. Наверное, он и сам от себя не ожидал, что можно и так отважно защищать ворота Челси..))
Маунт хорош, второй гол его просто шедевр..
Всех с победой!! Ждем Брентфорд..
Но вот Кепа!! Не думал, что придется когда-то его похвалить - сегодня заслужил.. Наверное, он и сам от себя не ожидал, что можно и так отважно защищать ворота Челси..))
Маунт хорош, второй гол его просто шедевр..
Всех с победой!! Ждем Брентфорд..