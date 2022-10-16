Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Дубль Маунта помог «Челси» обыграть «Астон Виллу»

вчера, 18:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Астон Вилла» уступила «Челси» в матче 11-го тура АПЛ (0:2).

Мэйсон Маунт открыл счет на 6-й минуте, а на 65-й оформил дубль.

После матча «Астон Вилла» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии (9 пунктов). «Синие» идут на 4-й строчке (19 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Вильяма Карвалью помог «Бетису» обыграть «Альмерию»
Вчера, 23:57
«Верона» уступила «Милану»
Вчера, 23:51
ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»
Вчера, 23:45
«Бавария» разгромила «Фрайбург» в Бундеслиге
Вчера, 22:22
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью
Вчера, 21:59
«Наполи» одолел «Болонью»
Вчера, 20:59
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 18:35
Челси потихоньку выходит из кризиса . Но все равно тревожно за них .
INGMAN
INGMAN
вчера в 18:14
Хорошо когда любимая команда выигрывает) поздравляю болельщиков синих 😎
Таганский
Таганский
вчера в 18:10
Не скажу, что доволен игрой Челси, доволен победой и тем, что Поттер своевременно провел замены.. Хаверц и Кукурелья заметно выпадали, а второй так вообще чудеса вытворял.. Про Рахимку промолчу, сегодня не изменил мое к нему отношение..
Но вот Кепа!! Не думал, что придется когда-то его похвалить - сегодня заслужил.. Наверное, он и сам от себя не ожидал, что можно и так отважно защищать ворота Челси..))
Маунт хорош, второй гол его просто шедевр..
Всех с победой!! Ждем Брентфорд..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:04
Всех с очередной сухой победой!🔥
azkan
azkan
вчера в 18:03
С нужной и трудной победой Челси! Не смотря на быстрый гол в начале матча Челси провалил первый тайм. Я не хотел бы вешать всё на плохую игру Кукурельи. Не только он, но все как то не могли собраться и расхлябанно играли.
Но Поттер внес во втором тайме изменения и все успокоилось. Игрок матча Кепа и Маунт. Последний второй свой гол красиво забил со штрафного.
А Астон Вилла Джерарда очень хорошо смотрелись. Нужно работать над реализацией. Хорошую команду он создает.
Еще раз с победой синих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 