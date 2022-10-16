«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» голов не забили

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не забили голов в матче 11-го тура АПЛ.
В следующем туре «дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом», «сорок» ждет игра против «Эвертона».
После матча МЮ занимает 5-ю строчку (16 пунктов), «Ньюкасл» идет на 6-й позиции (15 баллов).
И он планирует играть до 40 лет? Тело у него 25 летнего? 😀
И он планирует играть до 40 лет? Тело у него 25 летнего? 😀
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Сказка о Потраченном Времени
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Сказка о Потраченном Времени
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