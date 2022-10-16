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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» голов не забили

вчера, 18:08
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не забили голов в матче 11-го тура АПЛ.

В следующем туре «дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом», «сорок» ждет игра против «Эвертона».

После матча МЮ занимает 5-ю строчку (16 пунктов), «Ньюкасл» идет на 6-й позиции (15 баллов).

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Тотти был симулянтом?)
sir_Alex
sir_Alex ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:09
Куда ж он денется?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:42
Как я и говорил, что для очередного гола Роналду придётся ждать ещё 10 матчей.
И он планирует играть до 40 лет? Тело у него 25 летнего? 😀
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:37
Оно конечно жаль...Теперь не удивлен, что с Омонией манкунианцы кое как выстрадали один забитый мяч!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:28
Интересно будет посмотреть момент, когда отменили гол Роналду...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:19
В МЮ тренер ещё работает?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:02
Деньги Ньюкасла похоже начали делать свое дело.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:44
Нет игры у МЮ... Никакой...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
А игроков МЮ в дельфинарий с Ректору Стерлингу, разве вот так ныряют?! Хоть бы у декана курса Роналду бы поучились, хотя за годы растерял былую хватку и все навыки учителя Тотти! Когда вот так как сегодня ныряли шрамы от фейспалмов будут
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:38
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» голов не забили
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Сказка о Потраченном Времени
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:28
Судью на кол нужно посадить за такое судейство
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:22
МЮ уже никто не поможет.
Только продажа !
Брулин
Брулин
вчера в 18:22
Скучнейший матч был в первом тайме, включил эльклассико и наслаждаюсь... В предвкушении от ливера мс
Elliada
Elliada
вчера в 18:14
Как я и говорил, ничья. Не нужно быть спортивным аналитиком, чтобы угадать счет. В матче с Омонией гол родили в самом конце матча. Дважды такое не получится. У МЮ большие проблемы в нападении.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:13
А кто забивать то будет, ну не нарцисс же.
Гость
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