«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» голов не забили

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вчера, 18:08

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не забили голов в матче 11-го тура АПЛ .

В следующем туре «дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом», «сорок» ждет игра против «Эвертона».