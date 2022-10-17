Внимание! Мелбет предупреждает!

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вчера, 11:42

С 15 октября на всей территории России ожидаются осадки в виде фрибетов!

20 ноября в Катаре стартует долгожданный Чемпионат Мира по футболу 2022. Для всех поклонников футбола букмекерская компания Мелбет подготовила уникальную сезонную акцию, в рамках которой разыграет фрибеты на общую сумму 1000000 рублей. Победители смогут использовать фрибет на любые события ЧМ -2022.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать минимум одну ставку от 500 рублей на одно из футбольных событий, указанных в правилах Акции. По условиям Акции ставить можно на победу одной из команд, ничью или точный счет.

Игроки, которые выполнят эти условия, автоматически участвуют в розыгрыше 2000 бесплатных ставок. Победителей выберут случайным образом среди всех игроков, которые выполнят условия акции.

Акция действует с 15.10.2022 до 06.11.2022, с полными условиями акции можно ознакомится по ссылке: https://www.melbet.ru/ru/pages/freebet