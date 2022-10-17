Тудор: «Мне сообщили, что Жиго не касался Неймара»

Главный тренер «Марселя» высказался об удалении защитника провансальцев в матче Лиги 1 против ПСЖ (0:1).

Я не видел эпизод, но мне сообщили, что Жиго не касался Неймара. Мне нужно посмотреть повтор. Если ему дали красную карточку за нарушение, то это нормально. Но если это было направлено лишь на то, чтобы наказать само намерение, то это ошибка.