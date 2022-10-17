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Тудор: «Мне сообщили, что Жиго не касался Неймара»

вчера, 21:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор высказался об удалении защитника провансальцев Самуэля Жиго в матче Лиги 1 против ПСЖ (0:1).

Я не видел эпизод, но мне сообщили, что Жиго не касался Неймара. Мне нужно посмотреть повтор. Если ему дали красную карточку за нарушение, то это нормально. Но если это было направлено лишь на то, чтобы наказать само намерение, то это ошибка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04, ред.
Я тоже не видел эпизод...
Но мне кажется Жиго не касался Неймара...
Не такой он человек...
Просто Неймар так сильно представлял что его касается Жиго...что реально упал...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Жиго смеётся над ошибками Мевли
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:21
Это уже ,,вселенский заговор"...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:18
"Я не видел, но мне сообщили..." - стукачек, однако, в Марселе завелся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Жиго сейчас ой как бы пригодился Спартаку!
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