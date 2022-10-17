Тудор: «Мне сообщили, что Жиго не касался Неймара»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор высказался об удалении защитника провансальцев Самуэля Жиго в матче Лиги 1 против ПСЖ (0:1).
Я не видел эпизод, но мне сообщили, что Жиго не касался Неймара. Мне нужно посмотреть повтор. Если ему дали красную карточку за нарушение, то это нормально. Но если это было направлено лишь на то, чтобы наказать само намерение, то это ошибка.
Но мне кажется Жиго не касался Неймара...
Не такой он человек...
Просто Неймар так сильно представлял что его касается Жиго...что реально упал...
Но мне кажется Жиго не касался Неймара...
Не такой он человек...
Просто Неймар так сильно представлял что его касается Жиго...что реально упал...