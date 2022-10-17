Нападающий «Ариса» Александр Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра.
Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые хорошо сейчас играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся.
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Как было классно в Апеннинах!
Я отдыхал, пил...э-э, витамины.
Всё чётко я осозновал -
Сидел на лавке, не играл.
А тут совсем не понимаю,
В каком-то Кипре я играю,
Читал, что будто даже гол забил,
Иль два - мне кто-то говорил.
Тут парни носятся по полю,
Им не уехать из неволи.
Мне тоже бегать, что за страсть?!
А не прилечь ли мне в санчасть?
---------
Как было классно в Апеннинах!
Я отдыхал, пил...э-э, витамины.
Всё чётко я осозновал -
Сидел на лавке, не играл.
А тут совсем не понимаю,
В каком-то Кипре я играю,
Читал, что будто даже гол забил,
Иль два - мне кто-то говорил.
Тут парни носятся по полю,
Им не уехать из неволи.
Мне тоже бегать, что за страсть?!
А не прилечь ли мне в санчасть?