Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра

Нападающий «Ариса» оценил уровень чемпионата Кипра.

Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые хорошо сейчас играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся.