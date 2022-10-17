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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра

вчера, 18:25

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра.

Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые хорошо сейчас играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:20
Так глядишь и в сборную пригласят
zooveterinar
zooveterinar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:20
Да,было дело,примерно года,два назад!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:19
Саня,там как сыр в масле!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:06
Кокорин сегодня ещё один гол забил!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:18
Это он так толсто намекнул что ЦСКА и Локо соответствуют уровню чемпионата Кипра ?))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:16
Уровень норм!Солнце, пляж, еда, девочки...
протон
протон
вчера в 20:01
Кокорин в футболе все сказал. До сих пор искренне удивляюсь, как его не могли выдвинуть в номинации за Золотой мяч. Сыграв пару матчей за чемпионат коллективов физкультуры, обеспечил себе отлично оплачиваемый отпуск в лучших курортах Италии, Кипра, у человека есть выбор. Скажем откровенно, то, чего все годиков 6-7 тому назад ожидали от Кокорин в никак не предполагало такого оборота. Кипрский чемпионат для Саши как игра в футбол на пляже, учитывая масштаб ожиданий. В одном ему повезло, с агентами. Агенты люди гениальные. Думаю, Кокорин восхищается ими больше всех. Он до сих пор думает, блин, как это можно так шикарно отдыхать, и получать такие деньги. Сами подумайте, бесплатный врач, бесплатная машина, массажист...При этом супер зарплата, страховка...Блеск! Правда, в последнее время приходится немного двигаться, но это временно, считаю. Саша найдет выход, не тем брали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:55, ред.
Кокорин что-то там сказал,
но нихрена я не понЯл...
А если серьёзно,то я из-за аварии интернета в эти выходные два матча Серии а посмотрел.Вот где 23ина,расхваливаемая всеми поклонниками!!!Четыре наших матча тура,посмотренные мною-огонь,а это сборище мастеров...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:50
Кокоша тренер-игрок-эксперт-пахан, всё в одном лице на Кипре.
pomor45
pomor45
вчера в 19:38
Наконец-то нашёл себе равноценное место, но пока не осознал. Слишком уж въелись ожидания раскрытия его "таланта". Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Вот и назвали Кокорина при спуске со стапелей талантом. Так и поплыл.
Аспект
Аспект ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:35
Имея дурной по абсолютной неадекватности зарплаты контракт, он уже давным-давно на всё успешно забил.
Tostao
Tostao
вчера в 19:30, ред.
"Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит... не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата... там парни нормально носятся."
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Как было классно в Апеннинах!
Я отдыхал, пил...э-э, витамины.
Всё чётко я осозновал -
Сидел на лавке, не играл.
А тут совсем не понимаю,
В каком-то Кипре я играю,
Читал, что будто даже гол забил,
Иль два - мне кто-то говорил.
Тут парни носятся по полю,
Им не уехать из неволи.
Мне тоже бегать, что за страсть?!
А не прилечь ли мне в санчасть?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:04
Может это твоя стихия?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Вот Саша присмотрится, поймёт - тогда держитесь киприоты!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:54
Спартак на себе уже ощутил как то всю силу и мощь кипрского футбола.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:53
Не стоит тебе его оценивать
Boricku
Boricku
вчера в 18:49
Саше сегодня зм получать, а он на Кипре ещё...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:44
А кто такой Кокорин ? Нет, не знаю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Даже Кокоша здесь забивает...
Futurista
Futurista
вчера в 18:27
Не "All inclusive" как в Италии...но сойдёт...
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