Диогу Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы

1666105057

вчера, 17:57

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что нападающий пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, которую он получил в матче АПЛ против «Манчестер Сити».

Это действительно плохие новости о Диогу. Да, он пропустит чемпионат мира. У него довольно серьезная травма икроножной мышцы, и теперь начинается процесс восстановления. Это первый диагноз, который был довольно ясен, а все остальные последуют в ближайшие дни. Это очень печальные новости для него, для нас, конечно, для Португалии.

Клопп не назвал сроки возвращения Жоты, однако нападающему не потребуется хирургическое вмешательство.