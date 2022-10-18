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Диогу Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы

вчера, 17:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Диогу Жота пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, которую он получил в матче АПЛ против «Манчестер Сити».

Это действительно плохие новости о Диогу. Да, он пропустит чемпионат мира. У него довольно серьезная травма икроножной мышцы, и теперь начинается процесс восстановления. Это первый диагноз, который был довольно ясен, а все остальные последуют в ближайшие дни. Это очень печальные новости для него, для нас, конечно, для Португалии.

Клопп не назвал сроки возвращения Жоты, однако нападающему не потребуется хирургическое вмешательство.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:55
очередная травма у красных...
Здоровья и скорого выздоровления Диого!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:43
Скорейшего выздоровления!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:40
Еще один хороший игрок пролетает мимо ЧМ....жаль
Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:07
Не повезло! Здоровья!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:59
Жаль чемпионат пройдет без Жоты
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