Бразилия может остаться без Ришарлисона на ЧМ-2022. Игрок получил травму

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму в игре АПЛ против «Эвертона».
Сообщается, что у игрока возникли проблемы с икроножной мышцей. Бразилец покинул стадион на костылях и со слезами на глазах.
Вероятно, теперь участие Ришарлисона в ЧМ-2022 находится под вопросом.
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Это протон хорошо сказал, особенно если его цель на сайте убирать мои лучшие комментария каждый день.
Достаточно зайти к нему в профиль и посмотреть его активность.
Там всё пестрит от:
Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Звезда по имени Солнце
Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Байкал-38