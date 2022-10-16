Бразилия может остаться без Ришарлисона на ЧМ-2022. Игрок получил травму

1665870113

сегодня, 00:41

Нападающий «Тоттенхэма» получил травму в игре АПЛ против «Эвертона».

Сообщается, что у игрока возникли проблемы с икроножной мышцей. Бразилец покинул стадион на костылях и со слезами на глазах.