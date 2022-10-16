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Бразилия может остаться без Ришарлисона на ЧМ-2022. Игрок получил травму

сегодня, 00:41

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму в игре АПЛ против «Эвертона».

Сообщается, что у игрока возникли проблемы с икроножной мышцей. Бразилец покинул стадион на костылях и со слезами на глазах.

Вероятно, теперь участие Ришарлисона в ЧМ-2022 находится под вопросом.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:54
Канте, Ришарлисон. Такие лица на ЧМ уже теряем...
sir_Alex
sir_Alex ответ Google Eagle (раскрыть)
сегодня в 09:17
    Google Eagle
    Google Eagle ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 08:04
    А Вы этого не делаете, никогда?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 07:58, ред.
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    Там всё пестрит от:
    Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Звезда по имени Солнце
    Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Байкал-38
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:55
    В Бразилии всегда есть кем заменить, талантов там хватает
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 07:45
    Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян
    Namuri
    Namuri
    сегодня в 07:32
    Главное, чтобы Неймар не получил перед чемпионатом. А ему скорейшего...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 06:47
    Это будет для него разочарованием.
    72355kr5d2py
    72355kr5d2py
    сегодня в 06:40
    Очень жаль, скорейшего выздоровления...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 06:31
    Не просто для него сейчас.
    24pqefqzraqe
    24pqefqzraqe
    сегодня в 06:15
    В каждой сборной могут быть потери
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:09
    Бразилия обойдётся и без него
    Masha Tr again
    Masha Tr again
    сегодня в 03:37
    Поправится. Иначе продадут.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 02:12
    Печально, скорейшего врстанрвления.
    Гость
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