Карпин — журналистам: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Динамо» (1:3).

В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах? А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав. Идите тренируйте, что вы здесь сидите.

Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени.

Сегодняшним результатом в Кубке неудовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали.