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Карпин — журналистам: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите»

сегодня, 00:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Динамо» (1:3).

В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах? А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав. Идите тренируйте, что вы здесь сидите.

Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени.

Сегодняшним результатом в Кубке неудовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:48
Динамовцы выглядели более заряженные на борьбу и выигрыш. У них читалось это в глазах. А Ростов вышел поминать мяч.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:03
С Валерой не шути.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:17
Ну вопрос и построение предложение от "журналиста" действительно странное.
А в новости взяли только ответы Карпина. Причем отвечал он улыбаясь и без злости.

Но главное новость "подать". Уже столько комментов. Браво.
Boricku
Boricku
сегодня в 08:41
Пенальти на кумличенке не давать, он дельфинчег.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:21
Валерон не меняется аххах
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:06
Не получается у Георгича в последнее время, вот и психовать удумал.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:41
Все таки надо бы ему нервишки подлечить.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Валера эмоционален, его постоянно провоцируют журналисты
Gahi
Gahi
сегодня в 07:24
Нужно ответственно подходить к своей профессии и к словам когда ты в ответе за свою команду. Удачи в следующем матче.
vzvjwmj5fwhc
vzvjwmj5fwhc
сегодня в 06:56
Ну а что вы хотели, это Карпин...
fbdr3nq792v2
fbdr3nq792v2
сегодня в 06:54
Раздраконили Валеру журналюги
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 06:25
Говорить всегда легче
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Везение закончилось, начались серые будни
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:46
Да, Валера...
Не звезда ты, не звезда
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:43
Ведёт себя, как хамло
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:42
тренер ? Нет не знаю ....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:41
И этот человек тренер?
xqy7tq4zusa3
xqy7tq4zusa3
сегодня в 05:38
Как же он задёргался
112910415
112910415
сегодня в 04:42
узнаём прежнего Карпина )
Boricku
Boricku
сегодня в 02:48
кумличенка это позор футбола, гнать его надо на завод к станку
Boricku
Boricku
сегодня в 02:44
Кумличенка падает в штрофной, вот и голы карповские.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:58
Много его в одном интервью: педагог, собака, стратег.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:38
.
Capral
Capral
сегодня в 00:35
Не умеет Валера проигрывать....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:28
Карпин в своём репертуаре, опять рычит!
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