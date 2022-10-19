Карпин — журналистам: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Динамо» (1:3).
В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах? А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав. Идите тренируйте, что вы здесь сидите.
Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени.
Сегодняшним результатом в Кубке неудовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали.
А в новости взяли только ответы Карпина. Причем отвечал он улыбаясь и без злости.
Но главное новость "подать". Уже столько комментов. Браво.
А в новости взяли только ответы Карпина. Причем отвечал он улыбаясь и без злости.
Но главное новость "подать". Уже столько комментов. Браво.
Не звезда ты, не звезда
Не звезда ты, не звезда