Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем Соболева»

Известный комментатор Константин Генич высказался об уровне игры нападающего «Спартака» и форварда «Аданы Демирспор» .

Почему Соболев дерзкий? Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ . Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

Дзюба? Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.