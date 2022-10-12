Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем Соболева»

Известный комментатор Константин Генич высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.
Почему Соболев дерзкий? Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.
Дзюба? Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.
Можно ли сравнить Соболева с Дзюбой? Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться. Почему? Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.
Посмотрим количество забитых мячей Дзюбы в РПЛ.
Брал только те года, где мячей было забито 15 и более:
2013-2014. Чемпионат России, Ростов -17 (5 с пенальти)
2015-2016. Чемпионат России, Зенит - 15 (0)
2019-2020. Чемпионат России, Зенит -17 (7)
2020-2021. Чемпионат России, Зенит -20 (3)
Обзор с 2006 года. Вот и получается, что судя по словам Генича, в плохой форме Дзюба пребывал с сезона 2006г по сезон 2013-2014 гг. Вся суть мамкиных комментаторов.
Посмотрим количество забитых мячей Дзюбы в РПЛ.
Брал только те года, где мячей было забито 15 и более:
2013-2014. Чемпионат России, Ростов -17 (5 с пенальти)
2015-2016. Чемпионат России, Зенит - 15 (0)
2019-2020. Чемпионат России, Зенит -17 (7)
2020-2021. Чемпионат России, Зенит -20 (3)
Обзор с 2006 года. Вот и получается, что судя по словам Генича, в плохой форме Дзюба пребывал с сезона 2006г по сезон 2013-2014 гг. Вся суть мамкиных комментаторов.
19/20 17+12
15/16 15+6
13/14 17+3
И не в коем случае не приплюсовывайте голы в кубке, еврокубках и за сборную, а то как-то неприлично будет смотреться.
19/20 17+12
15/16 15+6
13/14 17+3
И не в коем случае не приплюсовывайте голы в кубке, еврокубках и за сборную, а то как-то неприлично будет смотреться.
Кому проще забивать и отдавать передачи: Дзюбе или Соболеву? То-то и оно!
Кому проще забивать и отдавать передачи: Дзюбе или Соболеву? То-то и оно!
прорвало, так и погнал забивать...а Соболь одни вспышки!!!
прорвало, так и погнал забивать...а Соболь одни вспышки!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1332021/genich-konstantin-spartak 12.10.2022
Это сильно конечно)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1332021/genich-konstantin-spartak 12.10.2022
Это сильно конечно)))
21/22 11
18/19 8
17/18 7
16/17 13
14/15 8
12/13 4
11/12 11
10 10
9 5
8 4
костя, какие 15-20 в рпл да ещё и со скамейки в 35лет? медиалига пагубно влияет на первых лиц матч тв.
У Дзюбы ещё 21 гол с пенальти из них
21/22 11
18/19 8
17/18 7
16/17 13
14/15 8
12/13 4
11/12 11
10 10
9 5
8 4
костя, какие 15-20 в рпл да ещё и со скамейки в 35лет? медиалига пагубно влияет на первых лиц матч тв.
У Дзюбы ещё 21 гол с пенальти из них