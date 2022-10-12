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Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем Соболева»

вчера, 17:35

Известный комментатор Константин Генич высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

Почему Соболев дерзкий? Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

Дзюба? Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

Можно ли сравнить Соболева с Дзюбой? Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться. Почему? Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:01
У всех игроков РФПЛ один общий потолок. Очень низкий.
f9mxyzk477su
f9mxyzk477su
вчера в 20:10
Невежество Генича выше .......
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:08
Я внимательно прочитал посыл генича и нивкоем случае не вспомнил про кубок и сборную и про "удачные" сезоны в рпл, а лишь парировал коллегу
nik9373
nik9373
вчера в 20:00
Усомнился в словах Генича : "Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей."

Посмотрим количество забитых мячей Дзюбы в РПЛ.

Брал только те года, где мячей было забито 15 и более:

2013-2014. Чемпионат России, Ростов -17 (5 с пенальти)

2015-2016. Чемпионат России, Зенит - 15 (0)

2019-2020. Чемпионат России, Зенит -17 (7)

2020-2021. Чемпионат России, Зенит -20 (3)

Обзор с 2006 года. Вот и получается, что судя по словам Генича, в плохой форме Дзюба пребывал с сезона 2006г по сезон 2013-2014 гг. Вся суть мамкиных комментаторов.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:36
Очень показательная и справедливая табличка, и не в коем случае не добавляйте сюда:
19/20 17+12
15/16 15+6
13/14 17+3
И не в коем случае не приплюсовывайте голы в кубке, еврокубках и за сборную, а то как-то неприлично будет смотреться.
makkie
makkie ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:18
А теперь сравни состав Зенита, когда играл Дзюба и текущий состав Спартака.
Кому проще забивать и отдавать передачи: Дзюбе или Соболеву? То-то и оно!
pomor45
pomor45
вчера в 19:04
Никакой разницы - оба самовлюблённые индюки.
shur
shur ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:51
...пущай лучше Артема облизывает, чем барсеточников, но прав, как у Дзюбы
прорвало, так и погнал забивать...а Соболь одни вспышки!!!
Kolenok
Kolenok ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:50
Он у газпрема лижет!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:26
Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1332021/genich-konstantin-spartak 12.10.2022
Это сильно конечно)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:16
Делать им больше нечего...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:05
Кто то золотые мячи считают,а кто то забитые мячи
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53, ред.
Дзюба, голов в РПЛ, по сезонам

21/22 11
18/19 8
17/18 7
16/17 13
14/15 8
12/13 4
11/12 11
10 10
9 5
8 4


костя, какие 15-20 в рпл да ещё и со скамейки в 35лет? медиалига пагубно влияет на первых лиц матч тв.

У Дзюбы ещё 21 гол с пенальти из них
358fnxepqk7q
358fnxepqk7q
вчера в 17:40
чего сравнивать, у Соболя еще все впереди, Дзюба уже хромая утка...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:40
кто открыл этот рот
makkie
makkie
вчера в 17:39
Генич и тут умудрился вылизать любимца Дзюбу)
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