Тренер сборной Киргизии: «Карпин не удивил меня в товарищеском матче»

Главный тренер сборной Киргизии рассказал, удивил ли его игрой сборной России в товарищеском матче.

Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не может удивить Карпин, Бердыев или Клопп. С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но, с другой, она показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться.