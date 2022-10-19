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Тренер сборной Киргизии: «Карпин не удивил меня в товарищеском матче»

19 октября 2022, 14:40
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал, удивил ли его Валерий Карпин игрой сборной России в товарищеском матче.

Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не может удивить Карпин, Бердыев или Клопп. С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но, с другой, она показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
19 октября в 18:30
Карпин может удивить только болтовнёй
Сп62
Сп62
19 октября в 17:22
Чтобы удивиться, надо было взять у Карпина интервью. Наши журналисты это прочувствовали.
Capral
Capral
19 октября в 15:23
Столько разговоров про Карпина. Самый обыкновенный тренер, которому уделяется слишком много внимания.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 октября в 14:48
Карпин не кого не удивил!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 14:48
Откуда подняли эту новость?
Это он сразу после матча говорил.
Гость
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