Якубко: «Кокорин уже не выйдет на топ-уровень игры»

Бывший футболист «Амкара» оценил перспективы нападающего «Ариса» .

Хорошо, что Кокорин забивает, но не надо забывать, что он играет на Кипре. Уровень лиги совсем другой по сравнению с Италией и Россией. Российская Премьер-Лига однозначно сильнее кипрской лиги. И я думаю, что на топ-уровень, на котором Кокорин когда-то выступал, уже не выйдет.

Будет ли у Кокорина шанс заиграть в «Фиорентине»? Надо смотреть, какая ситуация будет с тренером, понимать, рассчитывают ли на Кокорина в «Фиорентине». Многое зависит от тренера, если он скажет, что человек у него играть не будет, можно доказывать, быть лучше всех в клубе, но играть не будешь. Надо чтобы тренер и футболист выяснили отношения между собой.