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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Якубко: «Кокорин уже не выйдет на топ-уровень игры»

вчера, 19:43

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко оценил перспективы нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Хорошо, что Кокорин забивает, но не надо забывать, что он играет на Кипре. Уровень лиги совсем другой по сравнению с Италией и Россией. Российская Премьер-Лига однозначно сильнее кипрской лиги. И я думаю, что на топ-уровень, на котором Кокорин когда-то выступал, уже не выйдет.

Будет ли у Кокорина шанс заиграть в «Фиорентине»? Надо смотреть, какая ситуация будет с тренером, понимать, рассчитывают ли на Кокорина в «Фиорентине». Многое зависит от тренера, если он скажет, что человек у него играть не будет, можно доказывать, быть лучше всех в клубе, но играть не будешь. Надо чтобы тренер и футболист выяснили отношения между собой.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:26
А он был на этом уровне?
val060581
val060581
сегодня в 01:21
в тему
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:08
А он и не был НИКОГДА на топ-уровне.
galem72
galem72
вчера в 20:57
А все ведь надеются. Ну зачем он так всех обломал?..
Futurista
Futurista
вчера в 20:14, ред.
А Сашка слушает, ест и считает деньги)...
Расскажи ему Якубко "как космические корабли бороздят просторы Большого театра")...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:10
Он там ине был никогда!Распиаренный продукт лимита((
mejb39qn86m3
mejb39qn86m3
вчера в 19:51
какой топ, ему уже не играть даже в ФНЛ...
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