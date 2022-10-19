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Тренер сборной Кыргызстана высказался о своих карьерных целях

19 октября 2022, 18:11

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин высказался о своих целях в карьере.

Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то, при всём уважении, это тоже не предел мечтаний. С другой стороны, меня и в российские клубы пока не зовут, не говоря уже о сборной. Как российскому тренеру мне было бы очень интересно тренировать сборную своей страны, это огромное уважение и признание, но есть и другие страны, где хотелось бы проявить себя.

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Все комментарии
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19 октября в 19:19
Засветился в России
Ironigor
Ironigor
19 октября в 19:08
Очень интересная статья, про фантазии человека о котором никто ничего не знает, кроме того что он тренерует великую сборную Кыргызстана . Не буду перечислять все заслуги и достижения этой сборной, которая даже ни разу не играла в мировых футбольных баталиях . Ну а фантазировать никто не запрещает, так что свобода мыслей безгранична . Удачи тебе Александр Кристинин в твоих фантазиях ! Всем Добра !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 18:43
Какие карьерные цели могут быть у тренера сборной Кыргызстана...
Гость
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