Тренер сборной Кыргызстана высказался о своих карьерных целях

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу высказался о своих целях в карьере.

Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то, при всём уважении, это тоже не предел мечтаний. С другой стороны, меня и в российские клубы пока не зовут, не говоря уже о сборной. Как российскому тренеру мне было бы очень интересно тренировать сборную своей страны, это огромное уважение и признание, но есть и другие страны, где хотелось бы проявить себя.