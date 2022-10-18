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Перес: «Бензема уже давно заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 13:03

Президент «Реала» Флорентино Перес похвалил форварда команды Карима Бензема.

Я счастлив, потому что Бензема был лучшим уже 3-4 года. Карим заслужил «Золотой мяч» уже давно.

Бензема – смесь Роналдо и Зидана. Карим двигает игру, как Зидан, и забивает, как Роналдо.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:01, ред.
Перес !А где слова о футболе?Ведь люди приходят на стадионы чтобы посмотреть на футбол ,а не на то как один и тод-же игрок команды забивает голы/пенальти,штрафные/-всё пробивал один игрок ,как это делалось в Барселоне,Реале,сейчас такое пытается сделать МБаппе в ПСЖ-это не футбол ,а пиар личностей, один игрок решает как играть команде-это просто идиотизм!Бензема !А где ты был когда в Реале играл Роналду?Курил в сторонке.
SonicStar
SonicStar
вчера в 18:08
Ага, давно заслужил. Один отличный сезон за карьеру провел, но заслужил давно )))
shlomo
shlomo
вчера в 13:25, ред.
Ну во-первых хочу поздравить Карима с заслуженной наградой!

И, на мой взгляд, то что Карим достиг такого уровня, то львиная доля в таком достижении принадлежит Зидану, который на протяжении многих лет совместной работы в Реале играл ключевую роль в превосходной форме своего собрата-француза.

Что касается Переса и получения ЗМ Каримом, то в этом есть заслуга самого Переса в своё время продал Игуаина а не Бенза. Перес главный поклонник Бензема до такой степени, что даже отказывается брать ЦН на подмену. Не уверен про 3-4 года, но в прошлом сезоне Бензема был вне конкуренции и по трофеям и по личному вкладу в них.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:07
Давно не давно, а на этот раз явный фаворит
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