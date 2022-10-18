Перес: «Бензема уже давно заслужил „Золотой мяч“»

Президент «Реала» Флорентино Перес похвалил форварда команды Карима Бензема.
Я счастлив, потому что Бензема был лучшим уже 3-4 года. Карим заслужил «Золотой мяч» уже давно.
Бензема – смесь Роналдо и Зидана. Карим двигает игру, как Зидан, и забивает, как Роналдо.
И, на мой взгляд, то что Карим достиг такого уровня, то львиная доля в таком достижении принадлежит Зидану, который на протяжении многих лет совместной работы в Реале играл ключевую роль в превосходной форме своего собрата-француза.
Что касается Переса и получения ЗМ Каримом, то в этом есть заслуга самого Переса в своё время продал Игуаина а не Бенза. Перес главный поклонник Бензема до такой степени, что даже отказывается брать ЦН на подмену. Не уверен про 3-4 года, но в прошлом сезоне Бензема был вне конкуренции и по трофеям и по личному вкладу в них.
И, на мой взгляд, то что Карим достиг такого уровня, то львиная доля в таком достижении принадлежит Зидану, который на протяжении многих лет совместной работы в Реале играл ключевую роль в превосходной форме своего собрата-француза.
Что касается Переса и получения ЗМ Каримом, то в этом есть заслуга самого Переса в своё время продал Игуаина а не Бенза. Перес главный поклонник Бензема до такой степени, что даже отказывается брать ЦН на подмену. Не уверен про 3-4 года, но в прошлом сезоне Бензема был вне конкуренции и по трофеям и по личному вкладу в них.