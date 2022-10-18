Перес: «Бензема уже давно заслужил „Золотой мяч“»

Президент «Реала» Флорентино Перес похвалил форварда команды .

Я счастлив, потому что Бензема был лучшим уже 3-4 года. Карим заслужил «Золотой мяч» уже давно.

Бензема – смесь Роналдо и Зидана. Карим двигает игру, как Зидан, и забивает, как Роналдо.