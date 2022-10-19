«Пари НН» минимально обыграл «Краснодар» в Кубке России

«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Константин Шильцов на 49-й минуте.
После матча «Пари НН» возглавляет таблицу группы А (8 очков), «быки» идут на 3-м месте (7 баллов).
«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Константин Шильцов на 49-й минуте.
После матча «Пари НН» возглавляет таблицу группы А (8 очков), «быки» идут на 3-м месте (7 баллов).
А гол забил воспитанник Спартака Костя Шильцов - малость, а приятно)
А гол забил воспитанник Спартака Костя Шильцов - малость, а приятно)