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«Пари НН» минимально обыграл «Краснодар» в Кубке России

19 октября 2022, 19:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Константин Шильцов на 49-й минуте.

После матча «Пари НН» возглавляет таблицу группы А (8 очков), «быки» идут на 3-м месте (7 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:28
опять не год Краснодара ...
Штанмайер
Штанмайер
19 октября в 22:35
ну у нас лапки и Старожук)))
Ветер23
Ветер23
19 октября в 21:36
Ещё одна бездарная игра "Краснодара" под руководством бездарного тренера...Господа,адвокаты Сторожука...Ещё что нужно,чтобы эта откровенная бездарщина покинула свой пост?! Или нужно ещё одно избиение от Нижнего?! Отставка назрела уже давно.
Пирамида
Пирамида
19 октября в 20:28
Иброхимхалил, молодец земляк. Хорошо отыграл! Хотим тебя увидеть скоро в Италии или в Германии!
pomor45
pomor45
19 октября в 20:17, ред.
Старожук снова доминировал, но .....?????? Впрочем, остальное ему не столь уж и важно.
makkie
makkie
19 октября в 20:16
Молодцы, Нижний!
А гол забил воспитанник Спартака Костя Шильцов - малость, а приятно)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 20:15
Не повезло краснодарцам, жаль, что проиграли но шансы пройти с первого или второго места сохранились.
Брулин
Брулин
19 октября в 20:10
"быки" были в порядке, но чуток не свезло, бывает, да и нижний был хорош, крутой голешник закатили
Garrincha58
Garrincha58
19 октября в 20:04
быки играли основным составом и не выиграли... странно
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 20:01
молодцы,дали по носу Краснодару.
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