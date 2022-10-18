Неделя команд, лидирующих стабильно. Обзор тура топ-5 и РПЛ

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сегодня, 01:08

В РПЛ «Зенит» упрочил лидерство (33 очка), чему поспособствовала победа над «Пари НН» (3:0), а также ничья прямых конкурентов петербуржцев — ЦСКА и «Спартака» (2:2). Именно эти команды занимают 3-е (25 баллов) и 2-е (26 пунктов) места соответственно. «Локомотив» смог подняться на одну позицию, но по-прежнему находится в зоне стыковых матчей (13-е место, 12 очков). В зоне вылета идут «Химки» (9 баллов) и «Торпедо» (6 пунктов).

В Англии продолжает лидировать «Арсенал» (27 очков), «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:1) и отстает от «канониров» на 4 пункта. «Тоттенхэм» идет в тройке призеров (23 балла), а «Челси» и «Манчестер Юнайтед» нашли себе места в топ-5 (19 и 16 очков соответственно). Что интересно, «дьяволы» — единственный клуб топ-9 лиги с отрицательной разницей мячей (-2).

«Ливерпуль» расположился на 8-й позиции (13 очков), а в зоне вылета оказались «Саутгемптон» (8 очков), «Лестер» и «Ноттингем Форест» (по 5 баллов).

Победа в Эль Класико сделала «Реал» единоличным лидером Ла Лиги (25 очков), но «Барселона» отстала не слишком сильно (2-я позиция, 22 балла). «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Бетис» занимают места с 3-го по 5-е, у каждой команды по 19 пунктов. В зоне вылета расположились «Альмерия» (7 очков), «Кадис» (6 пунктов) и «Эльче» (3 балла). Последний идет пока без побед в чемпионате.

В Серии А лидирует «Наполи» (26 баллов), но «Аталанта» и «Милан» не отпускают коллектив Лучано Спаллетти далеко (24 и 23 очка соответственно). Римские клубы также в топ-группе команд: у «Ромы» 22 балла при 4-й строчке, «Лацио» идет на 5-м месте с 21 пунктом. «Интер» занимает 7-ю позицию (18 очков), «Ювентус» расположился на строчку ниже (16 пунктов). В зоне вылета идут «Верона», «Кремонезе» и «Сампдория» (5, 4 и 3 очка соответственно). Два последних коллектива на данный момент не имеют побед в текущем сезоне Серии А.

В Германии лидирует берлинский «Унион» (23 балла), «Бавария» поднялась на 2-ю позицию (19 пунктов). «Фрайбург» входит в топ-3 (18 очков), а «Хоффенхайм» и «Айнтрахт» формируют первую пятерку Бундеслиги (по 17 очков). «Боруссия» Дортмунд спустилась на 8-е место (16 баллов), «РБ Лейпциг» замыкает первую десятку чемпионата (15 очков). «Байер» идет на 16-й строчке (8 очков), замыкают таблицу «Шальке» (6 баллов) и «Бохум» (4 пункта).