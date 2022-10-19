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«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России

19 октября 2022, 17:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (4:2).

Счет открыл Гамид Агаларов на 11-й минуте. Дмитрий Воробьёв отметился ответным голом с пенальти на 20-й. Степан Оганесян вывел хозяев вперед на 31-й минуте, а Владимир Ильин на 39-й «с точки» вновь установил равенство на табло. Владимир Полуяхтов на 45+1-й вывел «Оренбург» вперед, а окончательный счет установил Александр Павловец на 71-й минуте.

Гости доигрывали этот поединок в меньшинстве — на 75-й минуте вторую желтую карточку получил Агаларов.

После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (5 очков), «Ахмат» идет на 2-й строчке (6 баллов).

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Все комментарии
протон
протон ответ баск (раскрыть)
19 октября в 20:29
Даже не представляю, как бы можно было отреагировать, если бы Динамо переименовали в "Берию", или скажем, в "Степашина"..))
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Вот- вот
ДАША Д
ДАША Д
19 октября в 20:03
Похоже Ахмат в глубоком кризисе.
баск
баск ответ протон (раскрыть)
19 октября в 20:00, ред.
Ну, улицы-улицами, им на них жить.
А вот "Терек" был брендом, принадлежащим всей стране, благодаря ему
республику и так все знали и уважали.
Теперь, после переименования, должны бояться, видимо?)
"Судья продажная", и всё такое..)

Даже не представляю, как бы можно было отреагировать, если бы Динамо переименовали в "Берию", или скажем, в "Степашина"..))
протон
протон ответ баск (раскрыть)
19 октября в 19:26, ред.
Сейчас в Чечне массово переименовывают улицы, да и во всех городах. на новые. Не говоря о клубах. Не понимаю, чем старые названия не в угоду? Ну, немного дополню, когда ты видишь таблички, как снимают на улицах Ветеранов ВОВ на неизсветно кого современности. Кстати Многие посетители принципиально выговаривают тут не "Ахмат" а как " Терек" оговорюсь ничего плохого не имею по отношению бывшего руководителя республики.
баск
баск ответ протон (раскрыть)
19 октября в 19:20
Поддерживаю, протон.)

Я вот в позднем детстве и юности был заядлым спортивным байдарочником,
приходилось ходить и по Тереку.
Прекрасная река. Норовистая, непредсказуемая, своенравная, не прощает ошибок.
На шармачка её не преодолеть никому (на спортивных маршрутах конечно).

Отличное название для спортивного клуба, футбольного в том числе.
И "Терек" обычно это название оправдывал, вполноги его было не обыграть,
особенно в Грозном.
К тому же "Терек", как известно- старый, хорошо узнаваемый бренд..

Не знаю уж, что думают об этом в Чечне, это их дело.
Но на мой взгляд, переименование ФК "Терек" было большой ошибкой.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 октября в 18:55
У Газпрома баксов больше чем у Рамзана !
Ironigor
Ironigor
19 октября в 18:46
Оренбург с Победой. Ахмат не отчаиваться, всё ещё впереди.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
19 октября в 18:39
Эту лекцию прочитать бы Рамзану. А я так согласен.
adekvat
adekvat ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 октября в 18:35
По деньгам.
dok66
dok66
19 октября в 18:19
Оренбург с победой ! Нормально разухарились .
Capral
Capral
19 октября в 18:17, ред.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    19 октября в 18:09
    Оренбург обыграл Ахмат в равных составах, а вот доигрывали уже без удалённого игрока Ахмата, но ни одного гола за этот период никто не забил.
    протон
    протон
    19 октября в 17:51
    Оренбург с заслуженной победой! Все молодцы
    протон
    протон
    19 октября в 17:49
    Футбольный клуб из Грозного это "Терек".
    Просто глава республики демократично переименовал клуб в честь своего отца.
    Ахмад Кадыров не был футболистом, спортивным деятелем, чемпионом олимпиады.
    Необходимо вернуть футбольному клубу законное название, по причине того, что река Терек это лицо республики, визитная карточка. И по причине того, что в будущем "Ахмат" может превратится в ФК Рамзан, или в ФК Хасбулатов, или в ФК Абдулла, по желанию следующего султана.
    Мораль, футбольные клубы в честь политических деятелей можно назвать, но лет через 500 после смерти.То есть, масштаб личности должен пройти проверку временем, историей.
    Например, хоккейный клуб Салават Юлаев.
    Ведь не вероломно же так назвали?
    А футбольный клуб всегда "Терек".
    Конечно же клуб из Грозного это "Терек".
    Надо вернуть название.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 октября в 17:41
    Почем Газпром ?
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 октября в 17:35, ред.
    По факту(и по тексту-статистике) "Оренбург" обыграл "Ахмат" в равных составах,и последующее удаление имеет отношение только к итоговому счёту. Да и то-теоретически.
    А матч отличный,не какие-нибудь транслируемые каждый божий день матчи типа "умирающий Ювентус".
    И на ленте вверху,соккер,у вас удаление-у "Оренбурга"...
    Сп62
    Сп62
    19 октября в 17:33
      VeniaminS
      VeniaminS
      19 октября в 17:32
      Молодцы,оренбуржцы !!!
      Гость
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