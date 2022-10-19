«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (4:2).
Счет открыл Гамид Агаларов на 11-й минуте. Дмитрий Воробьёв отметился ответным голом с пенальти на 20-й. Степан Оганесян вывел хозяев вперед на 31-й минуте, а Владимир Ильин на 39-й «с точки» вновь установил равенство на табло. Владимир Полуяхтов на 45+1-й вывел «Оренбург» вперед, а окончательный счет установил Александр Павловец на 71-й минуте.
Гости доигрывали этот поединок в меньшинстве — на 75-й минуте вторую желтую карточку получил Агаларов.
После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (5 очков), «Ахмат» идет на 2-й строчке (6 баллов).
Я вот в позднем детстве и юности был заядлым спортивным байдарочником,
приходилось ходить и по Тереку.
Прекрасная река. Норовистая, непредсказуемая, своенравная, не прощает ошибок.
На шармачка её не преодолеть никому (на спортивных маршрутах конечно).
Отличное название для спортивного клуба, футбольного в том числе.
И "Терек" обычно это название оправдывал, вполноги его было не обыграть,
особенно в Грозном.
К тому же "Терек", как известно- старый, хорошо узнаваемый бренд..
Не знаю уж, что думают об этом в Чечне, это их дело.
Но на мой взгляд, переименование ФК "Терек" было большой ошибкой.
Я вот в позднем детстве и юности был заядлым спортивным байдарочником,
приходилось ходить и по Тереку.
Прекрасная река. Норовистая, непредсказуемая, своенравная, не прощает ошибок.
На шармачка её не преодолеть никому (на спортивных маршрутах конечно).
Отличное название для спортивного клуба, футбольного в том числе.
И "Терек" обычно это название оправдывал, вполноги его было не обыграть,
особенно в Грозном.
К тому же "Терек", как известно- старый, хорошо узнаваемый бренд..
Не знаю уж, что думают об этом в Чечне, это их дело.
Но на мой взгляд, переименование ФК "Терек" было большой ошибкой.