«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России

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19 октября 2022, 17:27

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (4:2).

Счет открыл Гамид Агаларов на 11-й минуте. Дмитрий Воробьёв отметился ответным голом с пенальти на 20-й. Степан Оганесян вывел хозяев вперед на 31-й минуте, а Владимир Ильин на 39-й «с точки» вновь установил равенство на табло. Владимир Полуяхтов на 45+1-й вывел «Оренбург» вперед, а окончательный счет установил Александр Павловец на 71-й минуте.

Гости доигрывали этот поединок в меньшинстве — на 75-й минуте вторую желтую карточку получил Агаларов.

После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (5 очков), «Ахмат» идет на 2-й строчке (6 баллов).