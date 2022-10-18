«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в Кубке России

«Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Кубка России.
На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 55-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз сравнял счёт. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев снова вывел «Динамо» вперёд, а на 87-й минуте форвард московского клуба Федор Смолов поставил точку в матче.
«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Ростов» занимает 3-е место (6 очков).
Второе - перед тем как Ферни схватил от досады Колю за майку его подло Глебов придержал, оттого он и опоздал и расстроился.
Судья конечно ничего не заметил. Ему - очки, а Ферни - к психологу.
Ростов в первом тайме играл без нескольких игроков основы и был слабее, но "Динамо" не везло с реализацией. Во втором тайме Карпин выпустил сильнейших - но у остальных уже сели батарейки, а у Йокановича, если все здоровы, пять замен одной силы со стартовой основой, и это всегда козырь.
В общем Карпин не очень хотел напрягаться, потому и слегка прибил сам себя. Ну и хорошо, я его не люблю, он хам и понторез.
Второе - перед тем как Ферни схватил от досады Колю за майку его подло Глебов придержал, оттого он и опоздал и расстроился.
Судья конечно ничего не заметил. Ему - очки, а Ферни - к психологу.
Ростов в первом тайме играл без нескольких игроков основы и был слабее, но "Динамо" не везло с реализацией. Во втором тайме Карпин выпустил сильнейших - но у остальных уже сели батарейки, а у Йокановича, если все здоровы, пять замен одной силы со стартовой основой, и это всегда козырь.
В общем Карпин не очень хотел напрягаться, потому и слегка прибил сам себя. Ну и хорошо, я его не люблю, он хам и понторез.
Порадовал настрой команды на игру, сплоченность ребят. Говорить о тренерских заменах как о гениальных, тоже не буду - они напрашивались, да и выбора большого у тренера не было - выпустил тех кто был.
Большого подвига из этой победы не делаю, обязаны были побеждать. И вообще, призываю болельщиков ДИНАМО не слишком феерить - это только первая удачная игра при не самом качественном футболе.
Хочется верить, что эта победа даст импульс дальнейшему победному футболу.
Ну и пару слов о Фернандесе. У меня просто нет слов. Это первый ВРЕДИТЕЛЬ!!! Если не избавимся от него проблем будет еще больше. Или, если Йоканович его так любит, пусть переквалифицирует его в игрока атаки, с учетом того что парень неплохо играет головой. Но в центре защиты ему делать нечего. Хорошо еще что обошлось без удаления....
Ну а так всех настоящих болельщиков ДИНАМО с побеДой!!!!!!!
Порадовал настрой команды на игру, сплоченность ребят. Говорить о тренерских заменах как о гениальных, тоже не буду - они напрашивались, да и выбора большого у тренера не было - выпустил тех кто был.
Большого подвига из этой победы не делаю, обязаны были побеждать. И вообще, призываю болельщиков ДИНАМО не слишком феерить - это только первая удачная игра при не самом качественном футболе.
Хочется верить, что эта победа даст импульс дальнейшему победному футболу.
Ну и пару слов о Фернандесе. У меня просто нет слов. Это первый ВРЕДИТЕЛЬ!!! Если не избавимся от него проблем будет еще больше. Или, если Йоканович его так любит, пусть переквалифицирует его в игрока атаки, с учетом того что парень неплохо играет головой. Но в центре защиты ему делать нечего. Хорошо еще что обошлось без удаления....
Ну а так всех настоящих болельщиков ДИНАМО с побеДой!!!!!!!
Отработали в общем-то с позиции силы, что является пока что редким
случаем у нас.
В игре просматривался стержень, уверенность, осмысленность действий.
Подтверждает всё это и стата- удары 16(9) : 1(1), угловые 9 : 3, опасные атаки 46 :20, и даже владение мячом в кои-то веки больше 50%..
Целый ряд игроков сделали шаг вперёд в этом сезоне.
Более командно действовал Макаров; Грулёв забивает во втором матче подряд
хорошие банки; Точнее стал Федька; набирает форму Даса, сегодня был одним из лучших.
Второй раз подряд Йоканович добивается перевеса в счёте заменами, это тоже
отрадно, возможно он почувствовал наконец команду и поймал нити управления ею.
Так бы вот и дальше..
СораДников- с хорошей, породистой победой)
Отработали в общем-то с позиции силы, что является пока что редким
случаем у нас.
В игре просматривался стержень, уверенность, осмысленность действий.
Подтверждает всё это и стата- удары 16(9) : 1(1), угловые 9 : 3, опасные атаки 46 :20, и даже владение мячом в кои-то веки больше 50%..
Целый ряд игроков сделали шаг вперёд в этом сезоне.
Более командно действовал Макаров; Грулёв забивает во втором матче подряд
хорошие банки; Точнее стал Федька; набирает форму Даса, сегодня был одним из лучших.
Второй раз подряд Йоканович добивается перевеса в счёте заменами, это тоже
отрадно, возможно он почувствовал наконец команду и поймал нити управления ею.
Так бы вот и дальше..
СораДников- с хорошей, породистой победой)