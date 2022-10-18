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«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в Кубке России

вчера, 22:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Кубка России.

На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 55-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз сравнял счёт. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев снова вывел «Динамо» вперёд, а на 87-й минуте форвард московского клуба Федор Смолов поставил точку в матче.

«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Ростов» занимает 3-е место (6 очков).

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
сегодня в 13:39
и тот левый, Комличенко врезался в Шунина - это по всем канонам штрафной от ворот
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 13:37
Лещук играл....
Ев17
Ев17 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 13:36
если учесть, что за минуту до этого Комличенко фолил на Шунине, то пенка заказная, хотя и Фернандес нарушил после углового, но углового как раз не должно быть
Ев17
Ев17
сегодня в 13:28
Играли чуть ли не впервые в сезоне уверенно, с позиции сипы, гол Ростова восприняли не как перелом в игре, а как случайную оплошность, положительные тенденции заметны - настрой есть, а огрехи у всех бывают
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:04
Главное что пеналь заработали ,не нарушают традицию
112910415
112910415
сегодня в 04:25
победили, молодцы !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
Победа - это хорошо! Динамо с победой!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:30
Хорошая победа, красивые комбинации голевые. Красивые голы!!! Всех болельщиков Динамо с уверенной победой!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:40
С ПОБЕДОЙ Динамо !
Болельщикам Ростова не отчаиваться.
Capral
Capral ответ 67DInamo-Moscow67 (раскрыть)
вчера в 23:31
Сегодня была более смелая игра, ничего больше. Мяч держался лучше, не было такого кошмара в передачах. Никакой комбинационной игры у ДИНАМО я не увидел. Осмысленного футбола тоже. Буду счастлив, если у Йокановича получится вывести ДИНАМО на высокий уровень, но пока, большой радости нет, это- только начало большого пути. Если достойно закончим 1-й круг, тогда можно будет делать выводы. Пока, рано.
Capral
Capral ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
вчера в 23:26
    67DInamo-Moscow67
    67DInamo-Moscow67
    вчера в 23:24
    Сегодня было на что-то похоже.
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    вчера в 23:21
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 23:13
      капралка пишет "Отвечу тем, кто хочет сказать, что для Карпина этот матч не был главным или вообще проходным. Ребята не умаляйте победу ДИНАМО."
      --------------------------------------------------------------
      Я не увидел ни одного коммента в котором кто-нибудь преуменьшил бы победу Динамо. Все поздравляют Динамо с заслуженной победой
      Capral
      Capral
      вчера в 23:09
      Отвечу тем, кто хочет сказать, что для Карпина этот матч не был главным или вообще проходным. Ребята не умаляйте победу ДИНАМО. Карпин- довольно амбициозный тренер и человек, и проигрывать точно не хотел. Просто сегодня, ДИНАМО было сильней.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:05
      Динамо выглядело лучше Ростова и заслуженно победило.
      баск
      баск
      вчера в 22:58
      Уверенно обыграть карпинский Ростов дорогого стоит)

      Отработали в общем-то с позиции силы, что является пока что редким
      случаем у нас.
      В игре просматривался стержень, уверенность, осмысленность действий.
      Подтверждает всё это и стата- удары 16(9) : 1(1), угловые 9 : 3, опасные атаки 46 :20, и даже владение мячом в кои-то веки больше 50%..

      Целый ряд игроков сделали шаг вперёд в этом сезоне.
      Более командно действовал Макаров; Грулёв забивает во втором матче подряд
      хорошие банки; Точнее стал Федька; набирает форму Даса, сегодня был одним из лучших.
      Второй раз подряд Йоканович добивается перевеса в счёте заменами, это тоже
      отрадно, возможно он почувствовал наконец команду и поймал нити управления ею.

      Так бы вот и дальше..
      СораДников- с хорошей, породистой победой)
      Capral
      Capral ответ Dinamo (раскрыть)
      вчера в 22:57
        ViktorVolchok07
        ViktorVolchok07
        вчера в 22:53
        Валерик и прыгал,и танцевал,и руками махал...но,не матерился,и тренера Динамо после игры обнял по дружески,почти расцеловал.
        Capral
        Capral
        вчера в 22:53, ред.
        Особо цельной комбинационной игры у ДИНАМО я не увидел. Всё решили индивидуальные действия отдельных игроков.

        Порадовал настрой команды на игру, сплоченность ребят. Говорить о тренерских заменах как о гениальных, тоже не буду - они напрашивались, да и выбора большого у тренера не было - выпустил тех кто был.

        Большого подвига из этой победы не делаю, обязаны были побеждать. И вообще, призываю болельщиков ДИНАМО не слишком феерить - это только первая удачная игра при не самом качественном футболе.

        Хочется верить, что эта победа даст импульс дальнейшему победному футболу.

        Ну и пару слов о Фернандесе. У меня просто нет слов. Это первый ВРЕДИТЕЛЬ!!! Если не избавимся от него проблем будет еще больше. Или, если Йоканович его так любит, пусть переквалифицирует его в игрока атаки, с учетом того что парень неплохо играет головой. Но в центре защиты ему делать нечего. Хорошо еще что обошлось без удаления....

        Ну а так всех настоящих болельщиков ДИНАМО с побеДой!!!!!!!
        Трезвый повар
        Трезвый повар ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
        вчера в 22:50
          ViktorVolchok07
          ViktorVolchok07
          вчера в 22:49
          Судью матча к позорному столбу...комель упал четыре раза,а пенальти только один,так Ростов судить нельзя.
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс
          вчера в 22:44, ред.
          Динамиков - с победой, что-то вроде вытанцовывается по игре. Правильно расставили основу и замены. Но в чемпионате опять будет в атаке страдать медлительный Смолов а шустрый Костя выйдет на замены.

          Второе - перед тем как Ферни схватил от досады Колю за майку его подло Глебов придержал, оттого он и опоздал и расстроился.

          Судья конечно ничего не заметил. Ему - очки, а Ферни - к психологу.

          Ростов в первом тайме играл без нескольких игроков основы и был слабее, но "Динамо" не везло с реализацией. Во втором тайме Карпин выпустил сильнейших - но у остальных уже сели батарейки, а у Йокановича, если все здоровы, пять замен одной силы со стартовой основой, и это всегда козырь.

          В общем Карпин не очень хотел напрягаться, потому и слегка прибил сам себя. Ну и хорошо, я его не люблю, он хам и понторез.
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 22:27
          Динамо сильнее по составу. Играли основой. имели преимущество по моментам
          Вполне закономерная победа. Поздравляю болельщиков Динамо
          Dinamo
          Dinamo
          вчера в 22:27, ред.
          При всём скепсисе к новому формату Кубка, который буквально превращает матчи в группе в товарищеские, стоит отметить, что сегодня игра Динамо была достаточно качественной.

          СораДников с побеДой! Состав у нас просто супер, игра должна прийти.
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 22:26
          Всех болельщиков Динамо с победой !
          Гость
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