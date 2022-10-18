«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в Кубке России

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вчера, 22:25

«Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Кубка России.

На 44-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 55-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз сравнял счёт. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев снова вывел «Динамо» вперёд, а на 87-й минуте форвард московского клуба Федор Смолов поставил точку в матче.

«Динамо» идёт на 1-м месте в группе С (7 очков), «Ростов» занимает 3-е место (6 очков).