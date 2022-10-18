«Локомотив» обыграл «Химки» в Кубке России

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вчера, 19:57

«Локомотив» обыграл «Химки» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 54-й минуте с пенальти забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе А (8 очков), «Химки» занимают 4-е место (1 очко).