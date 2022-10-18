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«Локомотив» обыграл «Химки» в Кубке России

вчера, 19:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Химки» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 54-й минуте с пенальти забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе А (8 очков), «Химки» занимают 4-е место (1 очко).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:25
Не яркая победа, я бы сказал, что повезло. После немецких "изысков" долго ещё "разбирать завалы".
"Радуйся малому, тогда и большее придёт." Пётр I
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Ну пошли дела у Локо потихоньку, с победой
makkie
makkie
вчера в 22:32
Судья вытащил Локо.
Чистейшее удаление Ненахова, а ему жёлтую показали. Цирк самый настоящий!
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 21:58
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:52
    Вторая победа подряд, супер
    dok66
    dok66
    вчера в 21:26
    Локомотиву до прошлых кондиций еще очень далеко . Победили , и ладно .
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:20
    Наконец-то Локомотив что-то выиграл...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:05
    Химки на победу не наиграли, пенальти тухленький,
    Локо с игры забить не может, так пенальти ему поможет)))).
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 21:01
    Есть вопрос хозяин Soccer.ru.
    Почему не понятный слова изображено моего комментарии?
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 20:47
    Очень рад за Фёдоров.
    Привет из Ташкента.
    vova505
    vova505
    вчера в 20:46
    Оживают?
    Это очень хорошо!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:44
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:35
      Узнаю старый добрый Локо, пенальти и победа
      Andrei Galash
      Andrei Galash
      вчера в 20:11
      Локомотиву сейчас любые положительные эмоции на пользу.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 20:09
      Повезло Локо в конце. А педринья жадный и Исидор почему то до конца не играет.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 20:09
      Вымучил Паровоз победу!
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:05
      Игра затхлая, пенальти подлый, победа с душком.
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 20:04
      команды одного уровня вместе в фнл поедут... вместе с торпедо...хватит и трех московских команд
      CTePx
      CTePx
      вчера в 20:02
      Тяжелый матч. Столько нарушений было у игроков Химок, по идее там 2-3 надо было удалять, как минимум Руденко и Глушакова.
      Игра пока так себе, хотя весь матч атаковали. Победа и то хорошо.
      Гость
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