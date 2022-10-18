«Локомотив» обыграл «Химки» в Кубке России

«Локомотив» обыграл «Химки» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.
Единственный гол в игре на 54-й минуте с пенальти забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.
«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе А (8 очков), «Химки» занимают 4-е место (1 очко).
"Радуйся малому, тогда и большее придёт." Пётр I
"Радуйся малому, тогда и большее придёт." Пётр I
Чистейшее удаление Ненахова, а ему жёлтую показали. Цирк самый настоящий!
Чистейшее удаление Ненахова, а ему жёлтую показали. Цирк самый настоящий!
Локо с игры забить не может, так пенальти ему поможет)))).
Локо с игры забить не может, так пенальти ему поможет)))).
Почему не понятный слова изображено моего комментарии?
Почему не понятный слова изображено моего комментарии?
Привет из Ташкента.
Привет из Ташкента.
Это очень хорошо!!
Это очень хорошо!!
Игра пока так себе, хотя весь матч атаковали. Победа и то хорошо.
Игра пока так себе, хотя весь матч атаковали. Победа и то хорошо.