Агент Ротенберга: «Борис хотел бы работать в „Локомотиве“»

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста «Локомотива» , заявил, что его клиент хотел бы получить работу в московском клубе.

Безусловно, Борис хотел бы находиться в «Локомотиве» и приносить пользу клубу, который он знает не понаслышке, изнутри. Слава богу, в клубе происходят большие перемены и большинство жуликов убрали. Посмотрим, пока еще рано говорить. До декабря, думаю, в «Локомотиве» будут определенные движения. Я считаю, что Борис — очень достойная фигура. Он претендует только на то, чтобы работать в клубе и приносить ему пользу. А какая будет должность, зависит от переговорного процесса. К декабрю будет видно.

Попробовать свои силы в «Сочи»? Понятно, что «Сочи» есть. Но Москва — это Москва, а Сочи — это Сочи. Борис хочет остаться в столице? Не то чтобы он хотел или не хотел. Просто когда ты полностью в клубе, знаешь весь коллектив, это другое дело. Если пойти в другой клуб, там должна быть определенная внутренняя адаптация. В первую очередь он хотел бы работать в «Локомотиве».