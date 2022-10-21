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Агент Ротенберга: «Борис хотел бы работать в „Локомотиве“»

вчера, 20:25

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста «Локомотива» Бориса Ротенберга, заявил, что его клиент хотел бы получить работу в московском клубе.

Безусловно, Борис хотел бы находиться в «Локомотиве» и приносить пользу клубу, который он знает не понаслышке, изнутри. Слава богу, в клубе происходят большие перемены и большинство жуликов убрали. Посмотрим, пока еще рано говорить. До декабря, думаю, в «Локомотиве» будут определенные движения. Я считаю, что Борис — очень достойная фигура. Он претендует только на то, чтобы работать в клубе и приносить ему пользу. А какая будет должность, зависит от переговорного процесса. К декабрю будет видно.

Попробовать свои силы в «Сочи»? Понятно, что «Сочи» есть. Но Москва — это Москва, а Сочи — это Сочи. Борис хочет остаться в столице? Не то чтобы он хотел или не хотел. Просто когда ты полностью в клубе, знаешь весь коллектив, это другое дело. Если пойти в другой клуб, там должна быть определенная внутренняя адаптация. В первую очередь он хотел бы работать в «Локомотиве».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:30
в клубе происходят большие перемены и большинство жуликов убрали.(с)
Режет правду-матку). Леонченко имеется в виду, наверное. Из тех кто остались. Селюк то сам ещё тот жулик).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:15
Вот Селюк-Подлюк пристроился-везде подле новых евреев,новых русских и новых финнов.Или рядом с плантаторами,поставляющему этому футбольному Негоро чёрных невольников.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:39
Борис, ты не прав.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:38
Не спроста есть поговорка:
Когда хохол родился, еврей заплакал

Это ж насколько Селюк хитросделанный
Даже по оборотам речи видно:

Попробовать свои силы в «Сочи»?
Москва — это Москва, а Сочи — это Сочи
Борис хочет остаться в столице?
Не то чтобы он хотел или не хотел

Скользкий тип одним словом
Гость
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