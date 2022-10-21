Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тихонов: «„Ростов“ забуксовал и начал терять очки»

вчера, 18:38
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом».

«Ростов» забуксовал и начал терять очки. В кубковой игре с «Динамо» играли 50-60% основного состава команды, остальные готовились к выездной игре с «Факелом» из Воронежа. У «Факела» тоже часть футболистов не играла в Кубке со «Спартаком». «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками».

У «Факела» есть хорошая возможность поправить свое положение в домашней встрече с ростовчанами. Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить все-таки у «Ростова».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Не удивлюсь, если Промес захочет получить паспорт России»
Вчера, 23:22
Гуренко: «Сёмин — оптимальная кандидатура в „Локомотив“ на полгода»
Вчера, 23:09
Колыванов: «„Спартак“ мог бы выступить лучше „Зенита“ в еврокубках»
Вчера, 22:29
Самедов назвал лучшего легионера РПЛ
Вчера, 22:06
Б. Игнатьев: «Уровень нашего футбола не соответствует лучшим клубам Европы»
Вчера, 21:54
Шунин: «Сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет»
Вчера, 21:41
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 21:35
Очень жаль, единственная команда, способная конкурировать с Зенитом, тренера только бы им нормального.
ABir
ABir
вчера в 21:19
У Ростова будет шанс реабилитироваться, но и Факелу нужны очки
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:03
Не думал,что столько, внешне кажущихся разумными, "специалистов"футбола делают ставку на успех "Ростова".И вовсе не в связи стем,что есть "Зенит",или какой-нибудь московский клуб.То же самое всегда говорил о "Краснодаре",что он и демонстрирует из года в год,единожды сенсационно добравшись до бронзы.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:58
Факел первый сезон в ПЛ с самым маленьким бюджетом. Какие могут быть сравнения с Ростовом, в составе которого футболисты не экстра класса, но опытные и много лет играющие в ПЛ?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:53
Если вынести за скобки проигранный матч Зениту (что в нынешнем чемпионате вполне логично), то у Ростова 11 матчей без поражений. Осечка случилась лишь в последнем туре с Уралом. Можно ли после одного поражения (опять Зенит за скобками) говорить, что команда забуксовала. Не соглашусь с этим. А вот Факел буксует, причем конкретно - 8 ничейных результатов из 13 матчей - еще немного, и можно будет сказать, что не буксует, а окончательно застрял.
А что касается предстоящего матча, то соглашусь, что Ростов должен побеждать.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:15
    drug01
    drug01
    вчера в 18:55
    Ростов должен взять три очка
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 18:52
    У Ростова нет нормального тренера.
    Для Карпина самое главное унизить Дзюбу и выиграть у Спартака.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:43
    Как только Ростов причислили к конкурентам Зенита, так он сразу стал терять очки.
    Собственно через это уже несколько клубов прошли.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:43
    Что то с Ростовом не то.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     