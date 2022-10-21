Тихонов: «„Ростов“ забуксовал и начал терять очки»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом».

«Ростов» забуксовал и начал терять очки. В кубковой игре с «Динамо» играли 50-60% основного состава команды, остальные готовились к выездной игре с «Факелом» из Воронежа. У «Факела» тоже часть футболистов не играла в Кубке со «Спартаком». «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками».

У «Факела» есть хорошая возможность поправить свое положение в домашней встрече с ростовчанами. Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить все-таки у «Ростова».