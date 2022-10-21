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Гранат: «Кварацхелия может перейти в „Ливерпуль“ или „Манчестер Сити“»

вчера, 20:12

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал слухи о том, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича — сильный футболист.

Его результативность в «Наполи»? Вообще не удивлен. В «Наполи» собралась сильная команда и тренер. Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:37
Это Спалетти Вам сказал про скамейку?))
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 21:36
Точно!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:35
Серия А для Хвичи. На мой скромный взгляд. В АПЛ его просто сомнут, сломают, сотрут в порошок. От добра добра не ищут. Наполи и дело с концом!)
протон
протон
вчера в 20:48
Похоже Квара набирает форму. С Болоньей он создал 8 голевых ассистов, когда остальная команда 3 обострения. Это уже супер диспетчер. Но дело в том он ещё удивит. Жаль , что в профиле диспетчера он будет забивать меньше голов, так как Спалетти постоянно настаивает о командной игре, против индивидуальной , вплоть до, грозит скамейкой.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:45
Это просто слухи
Capral
Capral
вчера в 20:28
Затопчут Хвичу в АПЛ, физически. В Италии надо играть. Он себя там нашел, там и надо оставаться. Шева тоже, в Италии заиграл, а оказался в Англии и поплыл. И это при том, что Шева физически был намного сильнее и выносливее чем Хвича.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:15
Интересно, Спалетти начал мелькать в прессе как сильный тренер
Те, кто хаял его во времена Зенита и после, что сейчас могут сказать по этому поводу
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:13
Посмотрим что получится
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