Гранат: «Кварацхелия может перейти в „Ливерпуль“ или „Манчестер Сити“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слухи о том, что нападающий «Наполи» может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича — сильный футболист.

Его результативность в «Наполи»? Вообще не удивлен. В «Наполи» собралась сильная команда и тренер. Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок.