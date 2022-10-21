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Селюк: «Возможно, Конате получит российский паспорт»

вчера, 17:34

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает. Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде. Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.

Может ли Конате получить российский паспорт? Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет? У него жена — русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 21:18
Можно из таких ивуарийце-россиян создать спец.батальон для ночных атак
В темноте будут абсолютно незаметны
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:29
И на фронт!
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 17:35
Будем ждать.
Гость
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