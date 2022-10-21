Селюк: «Возможно, Конате получит российский паспорт»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» , высказался о будущем своего клиента.

Я футболистов воспитываю с детства. У них есть характер и нет никаких проблем. Так что об отъезде никто даже не думает. Ему нравится в Грозном, к нему очень хорошо относятся руководство, болельщики, тренер, ребята в команде. Тем более он мусульманин, ходит там в мечеть. Его все полностью устраивает.

Может ли Конате получить российский паспорт? Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет? У него жена — русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно.