Канчельскис: «Поступок Роналду – это неуважение к тренеру и команде»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о переводе нападающего в молодёжный состав МЮ .

Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров. Когда Роналду покупали, это была сделка только с целью заработать деньги, что в принципе и сделали. То, что он не помог «Манчестер Юнайтед», это уже другая история.

Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание. Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу.