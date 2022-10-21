Канчельскис: «Поступок Роналду – это неуважение к тренеру и команде»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переводе нападающего Криштиану Роналду в молодёжный состав МЮ.
Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров. Когда Роналду покупали, это была сделка только с целью заработать деньги, что в принципе и сделали. То, что он не помог «Манчестер Юнайтед», это уже другая история.
Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание. Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу.
Вот сейчас поклонники Роналду обвиняют тен Хага и руководство клуба в том, что перед чемпионатом мира ему не дают набрать форму.
Но давайте разберёмся, а кто в этом виноват.
Роналду в открытую говорил, что хочет уйти из МЮ из-за того, что клуб не играет в лиге чемпионом, но сам же Роналду приложил свои "усилия", что бы МЮ не было в этом турнире.
Роналду вёл переговоры со многими клубами, но в итоге все от него отказались и скорее всего глядя на него сейчас не жалеют об этом.
Но Роналду не осознал, что он уже никому не нужен.
Собственно Роналду надо было собраться и отыграть последний сезон за МЮ и уйти спокойно, куда-нибудь в МЛС к Бекхэму и срубит перед пенсией хороших денег, но он эгоист, нарцисс, он до сих пор думает, что перед ним все будут на цырлах ходить, все вокруг будут пресмыкаться перед ним.
Он просто взял и пропустил предсезонную подготовку команды, а появившийся стал вести себя откровенно по хамски. Уйти с тренировки, да без проблем, уйти с матча после замены, да не вопрос, отказаться от замены и убежать, вообще не проблема.
Это не просто неуважение к клубу, это призрение к истории МЮ, к болельщикам, ко всем для кого этот клуб священен.
Роналду уже скатился на самое дно, но где у этого дна конец? Я думаю Роналду ещё не раз покажет...
Вот сейчас поклонники Роналду обвиняют тен Хага и руководство клуба в том, что перед чемпионатом мира ему не дают набрать форму.
Но давайте разберёмся, а кто в этом виноват.
Роналду в открытую говорил, что хочет уйти из МЮ из-за того, что клуб не играет в лиге чемпионом, но сам же Роналду приложил свои "усилия", что бы МЮ не было в этом турнире.
Роналду вёл переговоры со многими клубами, но в итоге все от него отказались и скорее всего глядя на него сейчас не жалеют об этом.
Но Роналду не осознал, что он уже никому не нужен.
Собственно Роналду надо было собраться и отыграть последний сезон за МЮ и уйти спокойно, куда-нибудь в МЛС к Бекхэму и срубит перед пенсией хороших денег, но он эгоист, нарцисс, он до сих пор думает, что перед ним все будут на цырлах ходить, все вокруг будут пресмыкаться перед ним.
Он просто взял и пропустил предсезонную подготовку команды, а появившийся стал вести себя откровенно по хамски. Уйти с тренировки, да без проблем, уйти с матча после замены, да не вопрос, отказаться от замены и убежать, вообще не проблема.
Это не просто неуважение к клубу, это призрение к истории МЮ, к болельщикам, ко всем для кого этот клуб священен.
Роналду уже скатился на самое дно, но где у этого дна конец? Я думаю Роналду ещё не раз покажет...