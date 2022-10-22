Данни: «Верю, что Кокорин может оказаться в крепкой европейской команде»

Бывший футболист «Зенита» высказался о выступлениях нападающего «Ариса» .

Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится.