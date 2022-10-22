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Данни: «Верю, что Кокорин может оказаться в крепкой европейской команде»

вчера, 13:55

Бывший футболист «Зенита» Данни высказался о выступлениях нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:17
Так он и оказался в крепкой европейской команде)
Futurista
Futurista
вчера в 14:06
Гость
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