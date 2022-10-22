Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Камоцци: «У Кокорина еще есть шанс возобновить карьеру на топ-уровне»

вчера, 15:11

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлениях нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Думаю, только он знает, почему ему не удалось раскрыться и по-настоящему заиграть в Италии.

Есть ли вероятность, что Кокорин вернется в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Все зависит от него.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета: «Моментов было достаточно, но реализовать их мы не смогли»
Сегодня, 22:18
Рой Кин: «В футболе много лицемеров, Роналду к ним не относится»
Сегодня, 17:44
Индзаги: «Команда не переставала верить в победу»
Сегодня, 09:41
Кассано: «В современный футбол Роналду не вписывается»
Вчера, 23:20
Иньеста: «Месси – лучший футболист из тех, которых я когда-либо встречал»
Вчера, 21:18
Роберт Грин: «Роналду сжёг все мосты»
Вчера, 20:27
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 17:14
Их Кипра в Мальту переехать?
drug01
drug01
вчера в 15:36
Пожалуй это только слова?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:23
Не знаю есть ли у Кокорина фанаты, но они наверное так же верят как фанаты Роналду.
Результат будет один.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:15
Кому-то эти разговоры выгодны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 