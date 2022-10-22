Камоцци: «У Кокорина еще есть шанс возобновить карьеру на топ-уровне»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлениях нападающего «Ариса» .

Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Думаю, только он знает, почему ему не удалось раскрыться и по-настоящему заиграть в Италии.

Есть ли вероятность, что Кокорин вернется в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Все зависит от него.