Пономарёв: «Что-то произошло с Карраскалем»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал футболиста команды .

Что-то произошло с Карраскалем... Пишут, что у него недомогание, поэтому он не сыграл с «Торпедо», но что там происходит в раздевалке, мы не узнаем никогда. Видно было, что Хорхе ушел с поля недовольным в игре со «Спартаком». Но это дело внутреннее, будем надеяться, что все будет хорошо и он восстановит свои кондиции. Они с Мединой сбавили обороты, показывают уже не такой яркий футбол, который мы наблюдали на старте чемпионата.