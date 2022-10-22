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Пономарёв: «Что-то произошло с Карраскалем»

вчера, 17:32

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал футболиста команды Хорхе Карраскаля.

Что-то произошло с Карраскалем... Пишут, что у него недомогание, поэтому он не сыграл с «Торпедо», но что там происходит в раздевалке, мы не узнаем никогда. Видно было, что Хорхе ушел с поля недовольным в игре со «Спартаком». Но это дело внутреннее, будем надеяться, что все будет хорошо и он восстановит свои кондиции. Они с Мединой сбавили обороты, показывают уже не такой яркий футбол, который мы наблюдали на старте чемпионата.

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cska1948
cska1948
вчера в 22:06
Не понимаю, почему многие, если не все, футбольные специалисты не замечают, что Карраскаль хорошо играет в ОДНОЙ игре из ПЯТИ?! Вы посмотрите сколько у него в игре неточных передач и неудавшихся обводок! Неужели не видите?!
6vmycbhgy333
6vmycbhgy333
вчера в 17:39
ну вот и до ЦСКА докатилось...
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