Кузнецов: «Отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга». В этой встрече на бровке «армейцев» будет отсутствовать главный тренер Владимир Федотов.
Всегда говорят, что отсутствие тренера на скамейке запасных негативно влияет на команду. Я думаю, что в ЦСКА все профессионалы и всё понимают. У Федотова есть качественные помощники, которые с ним участвуют каждый день в тренировочном процессе и знают, что делать. Плюс, думаю, что у тренерского штаба будет связь с Федотовым, который будет на трибуне. Все корректировки и указания все равно будет давать Владимир Валентинович. С Абаскалем то же самое.
По сути, отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать. Могут быть какие-то нюансы, но они могут сыграть в плюс и в минус. К примеру, многие любят подсказывать ближайшему игроку на бровке, кого-то это из игроков нервирует, а кому-то помогает. Для каждого игрока отсутствие тренера может сыграть по-разному.