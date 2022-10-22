Кузнецов: «Отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга». В этой встрече на бровке «армейцев» будет отсутствовать главный тренер .

Всегда говорят, что отсутствие тренера на скамейке запасных негативно влияет на команду. Я думаю, что в ЦСКА все профессионалы и всё понимают. У Федотова есть качественные помощники, которые с ним участвуют каждый день в тренировочном процессе и знают, что делать. Плюс, думаю, что у тренерского штаба будет связь с Федотовым, который будет на трибуне. Все корректировки и указания все равно будет давать Владимир Валентинович. С Абаскалем то же самое.