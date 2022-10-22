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Кузнецов: «Отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать»

вчера, 14:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга». В этой встрече на бровке «армейцев» будет отсутствовать главный тренер Владимир Федотов.

Всегда говорят, что отсутствие тренера на скамейке запасных негативно влияет на команду. Я думаю, что в ЦСКА все профессионалы и всё понимают. У Федотова есть качественные помощники, которые с ним участвуют каждый день в тренировочном процессе и знают, что делать. Плюс, думаю, что у тренерского штаба будет связь с Федотовым, который будет на трибуне. Все корректировки и указания все равно будет давать Владимир Валентинович. С Абаскалем то же самое.

По сути, отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать. Могут быть какие-то нюансы, но они могут сыграть в плюс и в минус. К примеру, многие любят подсказывать ближайшему игроку на бровке, кого-то это из игроков нервирует, а кому-то помогает. Для каждого игрока отсутствие тренера может сыграть по-разному.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Кузнецов считает Федотова свадебным генералом, полагая, что всё делают его помощники.
Сп62
Сп62
вчера в 16:14
Значит и прямая дисквалификсция на второй матч ни на что бы не повлияла.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Отсутстаие тренера всегда чувствительно для любой команды.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:17
Отсутствие Федотова на бровке не должно помешать ЦСКА, а вот отсутствие Федотовской АВТОРУЧКИ может оказать серьезное воздействие на моральный дух армейцев.
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