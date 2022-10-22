Каррера: «Промес великолепно играет сейчас»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес великолепно играет сейчас.
"РПЛ заняла только 26 место в рейтинге сильнейших лиг мира"
Если игрок регулярно забивает командам с 9-го по 16-е места в таблице 26-ой Лиге мира - это ещё не повод для приглашения в сборную......
"РПЛ заняла только 26 место в рейтинге сильнейших лиг мира"
Если игрок регулярно забивает командам с 9-го по 16-е места в таблице 26-ой Лиге мира - это ещё не повод для приглашения в сборную......
Да Промес в этом сезоне РПЛ на данный момент лучший бомбардир, но тут надо посмотреть в каких матчах и кому забивал Квинси.
А где Промес был в матчах с Зенитом, Динамо, Ростовом, ЦСКА?
Получается по логике Карреры на чемпионате мира будут выступать команды уровня Факела?
Да и Крааера забыл, что Промеса перестали вызывать в сборную после ЧЕ 2020, а это значит на него уже просто не рассчитывают в сборной.
Может кто то сказать, что Промеса не стали вызывать в сборную по двум причинам.
Уголовное преследования на Родине и то, что он играет за российский клуб, но тут сразу можно с уверенности сказать, если этого бы не было, то Промес всё равно не попал бы на ЧМ, его уровень заметно упал.
Да Промес в этом сезоне РПЛ на данный момент лучший бомбардир, но тут надо посмотреть в каких матчах и кому забивал Квинси.
А где Промес был в матчах с Зенитом, Динамо, Ростовом, ЦСКА?
Получается по логике Карреры на чемпионате мира будут выступать команды уровня Факела?
Да и Крааера забыл, что Промеса перестали вызывать в сборную после ЧЕ 2020, а это значит на него уже просто не рассчитывают в сборной.
Может кто то сказать, что Промеса не стали вызывать в сборную по двум причинам.
Уголовное преследования на Родине и то, что он играет за российский клуб, но тут сразу можно с уверенности сказать, если этого бы не было, то Промес всё равно не попал бы на ЧМ, его уровень заметно упал.