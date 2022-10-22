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Каррера: «Промес великолепно играет сейчас»

вчера, 15:47

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес великолепно играет сейчас.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:53
21 Января 2020 • 14:17
"РПЛ заняла только 26 место в рейтинге сильнейших лиг мира"

Если игрок регулярно забивает командам с 9-го по 16-е места в таблице 26-ой Лиге мира - это ещё не повод для приглашения в сборную......
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:14
Каррера удивляется, что Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира, но давайте разберёмся основательно возмущается Массимо или нет.
Да Промес в этом сезоне РПЛ на данный момент лучший бомбардир, но тут надо посмотреть в каких матчах и кому забивал Квинси.
А где Промес был в матчах с Зенитом, Динамо, Ростовом, ЦСКА?
Получается по логике Карреры на чемпионате мира будут выступать команды уровня Факела?
Да и Крааера забыл, что Промеса перестали вызывать в сборную после ЧЕ 2020, а это значит на него уже просто не рассчитывают в сборной.
Может кто то сказать, что Промеса не стали вызывать в сборную по двум причинам.
Уголовное преследования на Родине и то, что он играет за российский клуб, но тут сразу можно с уверенности сказать, если этого бы не было, то Промес всё равно не попал бы на ЧМ, его уровень заметно упал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
Промес сейчас играет замечательно, но возможно это тот случай который был и с Рыбусом!
Гость
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